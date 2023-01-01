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Молдова заявила, что будет добиваться вывода войск РФ из Приднестровья мирным путем

Молдова заявила, что будет добиваться вывода войск РФ из Приднестровья мирным путем

Глава МИД Молдовы Николай Попеску заверил, что власти намерены добиваться вывода из Приднестровья российских войск исключительно мирным путем.

"Нелегальное присутствие российских войск на территории Молдовы является фактором нестабильности и для республики, и для региона. Единственный метод, каким мы хотим достичь этой цели - это дипломатия, переговоры и диалог с российской стороной и Приднестровьем", - заявил министр в среду в эфире телеканала TV8. При этом он признал, что добиться прогресса в этих переговорах очень сложно, поскольку Кишинев из-за конфликта на Украине заморозил отношения с Москвой, поддерживая их только на уровне посольств, передает ТАСС.

Российские миротворцы были введены в зону приднестровского конфликта согласно подписанному с Молдовой соглашению от 21 июля 1992 года. Они остановили боевые действия между молдавской полицией и приднестровским ополчением. В настоящее время российские военные поддерживают мир в регионе вместе с "голубыми касками" Молдовы и Приднестровья.

В Приднестровье также находится Оперативная группа российских войск (ОГРВ) численностью около 1 тыс. солдат и офицеров. В ее задачу входит охрана складов, где хранится свыше 20 тысяч тонн боеприпасов, вывезенных туда после вывода советских войск из европейских стран. Начавшаяся в 2001 году утилизация и вывоз были заблокированы властями Приднестровья в 2004 году после обострения отношений между двумя берегами Днестра. Коме того, ОГРВ оказывает поддержку миротворцам, которые фактически оказались в блокаде после того, как Украина перекрыла пути их снабжения, пролегающие по ее территории.

  • Сегодня, 09:57
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