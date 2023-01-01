Глава МИД Молдовы Николай Попеску заверил, что власти намерены добиваться вывода из Приднестровья российских войск исключительно мирным путем.
"Нелегальное присутствие российских войск на территории Молдовы является фактором нестабильности и для республики, и для региона. Единственный метод, каким мы хотим достичь этой цели - это дипломатия, переговоры и диалог с российской стороной и Приднестровьем", - заявил министр в среду в эфире телеканала TV8. При этом он признал, что добиться прогресса в этих переговорах очень сложно, поскольку Кишинев из-за конфликта на Украине заморозил отношения с Москвой, поддерживая их только на уровне посольств, передает ТАСС.
Российские миротворцы были введены в зону приднестровского конфликта согласно подписанному с Молдовой соглашению от 21 июля 1992 года. Они остановили боевые действия между молдавской полицией и приднестровским ополчением. В настоящее время российские военные поддерживают мир в регионе вместе с "голубыми касками" Молдовы и Приднестровья.
В Приднестровье также находится Оперативная группа российских войск (ОГРВ) численностью около 1 тыс. солдат и офицеров. В ее задачу входит охрана складов, где хранится свыше 20 тысяч тонн боеприпасов, вывезенных туда после вывода советских войск из европейских стран. Начавшаяся в 2001 году утилизация и вывоз были заблокированы властями Приднестровья в 2004 году после обострения отношений между двумя берегами Днестра. Коме того, ОГРВ оказывает поддержку миротворцам, которые фактически оказались в блокаде после того, как Украина перекрыла пути их снабжения, пролегающие по ее территории.