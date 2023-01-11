В 2022 году Мировой океан был самым теплым за всю историю наблюдений, что является тревожным признаком климатического кризиса, вызванного тем, что люди выкачивают в атмосферу улавливающие тепло газы.
Пресс-служба Института физики атмосферы Китайской академии наук сообщила, что в результате проведенных международный группой ученых исследований выяснилось, что за 2022 год в верхних слоях вод Мирового океана количество запасенного тепла выросло до рекордной отметки в 255 зеттаджоулей, а это значительно больше, чем в 2020 году, передает mk.ru.
Также сообщается, что снижение объема выбросов, связанное с пандемией COVID-19, не помешало океану вновь усвоить рекордный объем тепла: за 2022 год он поглотил около 10,9 зеттаджоуля энергии, это почти в 1,5 раза больше среднегодовых показателей за последние 40 лет.
Исследователи подчеркивают, что накопление тепла океаном влияет на важные процессы, определяющие климатетические условия планеты, например, на перераспределение запасов соли в его водах. Оно, в свою очередь, ведет к изменениям в характере и скорости движения приповерхностных и глубинных течений.
В минувшем году температура Мирового океана поднялась до рекордного уровня, что повлекло за собой экстремально жаркую погоду. Об этом 11 января сообщило CNN.
Исследование, проведенное международной командой ученых из 16 институтов по всему миру, показало, что для океанов пять из последних шести лет были самыми жаркими и что скорость, с которой нагреваются океаны, становится все больше.
В исследовании, опубликованном в журнале Advances in Atmospheric Sciences, изучались температуры от поверхности океана до глубины 2000 метров (6560 футов), анализировались данные, относящиеся к 1950-м годам.
"Результаты тревожные. Состояние наших океанов может изменить здоровье мира, и, судя по обновленным океаническим наблюдениям… нам нужен врач. С точки зрения энергии, количество тепла, добавленного к океанам в 2022 году, эквивалентно 100-кратному общему прошлогоднему мировому производству электроэнергии", - заявила команда ученых.
Согласно исследованию, с 1970 года более 90% избыточного тепла планеты уходило в океаны. Ученые заявили, что тенденция глобального долгосрочного потепления настолько устойчива и прочна, что рекорды устанавливаются ежегодно.
"Пока мы не достигнем нулевых чистых выбросов, нагрев будет продолжаться, и мы будем продолжать бить рекорды содержания тепла в океане, как это было в этом году. Лучшая осведомленность и понимание океанов является основой для действий по борьбе с изменением климата", - сказал Майкл Манн, профессор университета Пенсильвания.
По мнению ученых, пишет CNN, потепление океанов оказывает серьезное влияние на жизнь миллионов людей. Они обуславливают непогоду для создания более мощных штормов, ураганов и интенсивных осадков и облегчают быстрое усиление штормов, как это произошло, например, с обрушившимся на Карибы и Флориду ураганом Ян в конце сентября прошлого года.
Потепление также является ключевым фактором повышения уровня моря, поскольку дополнительное тепло влечет за собой расширение океанов. Когда вода становится теплее, ее молекулы двигаются быстрее и растекаются, что увеличивает ее объем. Это приводит к более интенсивной береговой эрозии и штормовым волнам, как, например, когда ураган Николь обрушился на район Дейтона-Бич во Флориде в ноябре 2022-го.
Повышение температуры также означает, что в океанских водах становится меньше кислорода, что влияет на морскую жизнь, причиняя вред рыболовству как сектору экономики.