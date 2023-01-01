Dnestr.TV

 
0

Заседание Европейского политического сообщества состоится 1 июня 2023 года в Кишиневе

Заседание Европейского политического сообщества состоится 1 июня 2023 года в Кишиневе

Официальное приглашение было подписано Президентом Республики Молдова Майей Санду и Президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем и направлено главам государств и правительств стран-участниц, передает администрация президента Молдовы.

На мероприятии ожидаются 47 президентов и глав правительств, а также главы Евросоюза. На встрече в Кишиневе политические лидеры обсудят совместные усилия для мира в контексте войны в Украине и связанных с ней кризисов, защиту демократии, укрепление энергетической безопасности и устойчивость европейских государств.

Европейское политическое сообщество было создано в прошлом году по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона. Первая встреча состоялась в Праге в октябре 2022 года.

Напомним, в июле текущего года в Вильнюсе состоится саммит НАТО.

Для Литвы это не только демонстрация доверия, но и вызов – важна организация процесса. Вильнюсцам уже сейчас рекомендуют на это время планировать отпуск и покинуть столицу, пишет delfi.lt.

В эти дни движение в центре Вильнюса и на основных его улицах будет парализовано. Не всем гостям хватит места в столичных гостиницах – в гостиницах уже забронированы номера, поэтому ищут свободные гостиницы в других городах. В городе во время саммита будут остановлены все ремонтные работы. В аэропорту может не хватить места для самолетов. Для организации кортежей из сотен машин привлекут военных.

Саммит НАТО в Вильнюсе примет около 5 тысяч человек. МИД Литвы опасается, что не хватит гостиниц, так как ожидается около 40 делегаций, передает lrt.lt.

Литва примет саммит НАТО впервые. Мероприятие пройдет в Вильнюсе 11-12 июля. На организацию саммита выделено 38 миллионов евро. Ожидается, что Финляндия и Швеция впервые примут участие в Вильнюсе в качестве полноправных членов НАТО.

Рабочие заседания саммита НАТО пройдут в выставочном центре LITEXPO. Подготовительные работы уже начались. В LITEXPO оборудуют медиацентр, рабочую зону и место для питания. Помимо этого, в LITEXPO появятся зал заседаний для глав делегаций, построенный по стандартам безопасности НАТО.

Территорию, прилегающую к выставочному центру, тоже отремонтируют. В частности, временно изменят структуру парковки, создав дорогу, соединяющую две стоянки. Все работы должны закончить к 1 июля.

У Кишинева остается не так много времени, чтобы решить вопрос, как принять делегации (начиная от аэропорта и заканчивая отелями). Тем более, если среди них окажутся главы государств, пишет в телеграмм канале Спутник Молдова.


  • Сегодня, 11:12
  • DTV
  • Просмотров: 36
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Канаде разрешили однополые дуэты в парном катании и т ...
  • В Молдове готовятся поправки к Уголовному кодексу, пред ...
  • Задержан подозреваемый в убийстве тираспольской школьни ...
  • Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые ...
  • Беляков: Российских миротворцев в Приднестровье пытаютс ...
  • Внимание: фейки!
  • Почему сняли с должности спецпредставителя Украины по П ...
  • Традиции и обычаи ночи перед Рождеством: Что нужно дела ...
  • В Литве тысячи грузовых автомобилей перекрыли подъезды ...
  • Как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Канаде разрешили однополые дуэты в парном катании и т ...
  • В Молдове готовятся поправки к Уголовному кодексу, пред ...
  • Задержан подозреваемый в убийстве тираспольской школьни ...
  • Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые ...
  • Беляков: Российских миротворцев в Приднестровье пытаютс ...
  • Внимание: фейки!
  • Почему сняли с должности спецпредставителя Украины по П ...
  • Традиции и обычаи ночи перед Рождеством: Что нужно дела ...
  • В Литве тысячи грузовых автомобилей перекрыли подъезды ...
  • Как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна