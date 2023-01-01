Официальное приглашение было подписано Президентом Республики Молдова Майей Санду и Президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем и направлено главам государств и правительств стран-участниц, передает администрация президента Молдовы.
На мероприятии ожидаются 47 президентов и глав правительств, а также главы Евросоюза. На встрече в Кишиневе политические лидеры обсудят совместные усилия для мира в контексте войны в Украине и связанных с ней кризисов, защиту демократии, укрепление энергетической безопасности и устойчивость европейских государств.
Европейское политическое сообщество было создано в прошлом году по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона. Первая встреча состоялась в Праге в октябре 2022 года.
Напомним, в июле текущего года в Вильнюсе состоится саммит НАТО.
Для Литвы это не только демонстрация доверия, но и вызов – важна организация процесса. Вильнюсцам уже сейчас рекомендуют на это время планировать отпуск и покинуть столицу, пишет delfi.lt.
В эти дни движение в центре Вильнюса и на основных его улицах будет парализовано. Не всем гостям хватит места в столичных гостиницах – в гостиницах уже забронированы номера, поэтому ищут свободные гостиницы в других городах. В городе во время саммита будут остановлены все ремонтные работы. В аэропорту может не хватить места для самолетов. Для организации кортежей из сотен машин привлекут военных.
Саммит НАТО в Вильнюсе примет около 5 тысяч человек. МИД Литвы опасается, что не хватит гостиниц, так как ожидается около 40 делегаций, передает lrt.lt.
Литва примет саммит НАТО впервые. Мероприятие пройдет в Вильнюсе 11-12 июля. На организацию саммита выделено 38 миллионов евро. Ожидается, что Финляндия и Швеция впервые примут участие в Вильнюсе в качестве полноправных членов НАТО.
Рабочие заседания саммита НАТО пройдут в выставочном центре LITEXPO. Подготовительные работы уже начались. В LITEXPO оборудуют медиацентр, рабочую зону и место для питания. Помимо этого, в LITEXPO появятся зал заседаний для глав делегаций, построенный по стандартам безопасности НАТО.
Территорию, прилегающую к выставочному центру, тоже отремонтируют. В частности, временно изменят структуру парковки, создав дорогу, соединяющую две стоянки. Все работы должны закончить к 1 июля.
У Кишинева остается не так много времени, чтобы решить вопрос, как принять делегации (начиная от аэропорта и заканчивая отелями). Тем более, если среди них окажутся главы государств, пишет в телеграмм канале Спутник Молдова.