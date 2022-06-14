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Возле расстрельных ям в Тираспольской крепости обнаружили вещевую яму репрессированных

Возле расстрельных ям в Тираспольской крепости обнаружили вещевую яму репрессированных
Фото: МВД ПМР

В Тирасполе во время раскопок у порохового погреба крепости археологи обнаружили рядом с расстрельными ямами и яму с вещами. В ней лежали 500 пар обуви, чемоданы, кожаные сумки и другие предметы.

У археологов есть версии, как возникли эти ямы, сообщает ТСВ. По одной из версий, во время первых расстрелов в 1937 году репрессированных раздевали, и личные вещи бросали в специально приготовленную яму.

По второй версии, одежду и обувь спрятала расстрельная команда, которая пыталась скрыть мародерство. Они снимали вещи с людей, приговоренных к расстрелу, чтобы потом перепродать.



В конце 1930-х годов у стен уцелевшего порохового погреба Тираспольской крепости проводили массовые расстрелы. Всего было убито около 5 тысяч человек.

Первая эксгумация и перезахоронение останков – на расположенный неподалёку Мемориал жертв политических репрессий – были произведены в 1992 году.

Человеческие останки в расстрельных ямах находят каждый год. В 2022 году были эксгумированы свыше 1,5 тысяч человек.

Нательные кресты и кольца, полуистлевшие документы и личные записки. Кропотливое изучение вещей, найденных в ямах, и записей архивов документов позволяет установить личности погибших.

Среди тех, кто лежит в расстрельных ямах возле порохового погреба, – представители руководства МАССР, директора крупных предприятий, председатели колхозов, драматурги, писатели, поэты, священники и их паства, крестьяне, которых власти записали в кулаки.

Без суда и следствия казнили не только по классовому, но и по национальному признаку. Есть целые ямы с евреями, с этническими немцами-переселенцами, с поляками и людьми иных национальностей.

«Это не просто классовая борьба, это тотальное уничтожение людей. И мало это знать и даже помнить, важно понять, почему это стало возможным. Почему народ допустил это злодеяние. Конечно, сейчас выгодно обвинить ту или иную историческую личность в этих репрессиях. Эти суды троек, НКВД и т. д. Но есть один нюанс: их поддерживал народ. В этих ямах лежат люди, которые стали жертвами наговора, спекуляции, лжесвидетельствования, по большому счёту, это результаты злобы людей, ненависти друг к другу. Понимание происходящих событий ведёт нас к покаянию, только так мы можем быть прощены за злодеяния своих предков и иметь надежду на будущее», – сказал, на церемонии перезахоронения останков жертв политических репрессий, Президент ПМР Вадим Красносельский.

Митинги на Мемориале жертв политических репрессий в Тирасполе проводят каждый год. А на каждом перезахоронении останков по очереди проводят службы раввин, баптист, католик и православный священник – в знак того, что за определённой гранью стираются все различия – в вере, профессии или социальном положении.

Возле расстрельных ям в Тираспольской крепости обнаружили вещевую яму репрессированных
Фото: ИА "Новости Приднестровья"
  • Сегодня, 11:28
  • DTV
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