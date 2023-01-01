Правительство Молдовы утвердило необходимые поправки в законодательстве, для того, чтобы компании, поставляющие газ в Молдову, могли воспользоваться услугой backhaul, то есть виртуального реверса газа. Об этом 12 января сообщил министр инфраструктуры и регионального развития РМ Андрей Спыну, передаёт newsmaker.md
По словам министра, нововведение поможет обеспечить энергетическую независимость Молдовы, приблизить область энергетики к европейским стандартам, разнообразить поставки газа в страну и снизить стоимость транзита.
Как отметил Спыну, механизм виртуального реверса (backhaul) — схема поставки, которая предполагает распределение поставок природного газа в направлении, противоположном основному физическому потоку природного газа, который происходит в определенных односторонних точках входа или выхода. Этот метод применяется во всех странах Европы.
Также министр подчеркнул, что это решение кабмина открывает новые возможности для импорта газа в Молдову, а также в Украину, в том числе по Трансбалканскому газопроводу.
Решение кабмина прокомментировал и госсекретарь министерства инфраструктуры Константин Боросан, отметив, что в нынешней ситуации, когда потоки газа через национальную газотранспортную систему уже не однонаправленные, услуга backhaul является техническим решением для обеспечения непрерывности поставок.
«Предоставление операторами газотранспортной системы услуги транзита повышает привлекательность использования национальной газотранспортной системы для европейских трейдеров и поставщиков, намеревающихся складировать газ в Украине», — отметил он.
Украина получила возможность осуществлять виртуальный реверс газа в точке соединения газотранспортной системы (ГТС) с Молдовой. Об этом накануне сообщил Оператор ГТС Украины, сообщает korrespondent.net
"Правительство Молдовы одобрило решение о необходимых изменениях в законодательстве, открывающих возможности всем компаниям пользоваться услугой виртуального реверса в точке соединения с Украиной. Наконец и для украинских заказчиков услуг открывается возможность транспортировки по Трансбалканскому коридору газа нероссийского происхождения – из LNG-терминалов в Греции и Турции или газа азербайджанской добычи", – говорится в сообщении.
Указано, что ранее этот механизм использовался преимущественно заказчиками из самой Молдовы.
"Для наших международных партнеров этот шаг открывает возможность хранить газ, доставленный в LNG-терминалы в Греции или Турции, в украинских подземных хранилищах", – добавили в пресс-службе ГТС Украины.
"Это важное решение и для безопасности поставок, и развития рынка газа Украины, и для планирования долгосрочного бизнеса всего региона с использованием инфраструктуры Молдовы. Оно, без сомнения, будет способствовать безопасности поставок газа в страны Центрально-Восточной Европы. Возможность открылась, а воспользуются ли ею – зависит от трейдеров и имеющегося ресурса по маршруту", – сказала директор по вопросам взаимодействия с госорганами и международными организациями Оператора ГТС Украины Ольга Белкова.