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Из-за гололеда в Тирасполе столкнулись пять автомобилей

Из-за гололеда в Тирасполе столкнулись пять автомобилей
коллаж: Point.md

В Приднестровье произошла цепная авария, в результате которой повреждения получили не менее пяти транспортных средств. ДТП произошло в Тирасполе.

Причиной данной аварии стали сложные погодные условия, а именно: идет ледяной дождь, местами снег. Вследствие этого на дорогах образовалась гололедица, передает Point.md ссылаясь на realitatea.md

Отмечается, что в ДТП никто не пострадал.

В контексте погодных условий, милиция предупреждает водителей позаботиться об оснащении транспортных средств по сезону, а также советует пешеходам соблюдать осторожность при переходе улицы.

По данным Гидрометцентра, вечером 12 января и ночью 13 января по республике на дорогах гололедица.

Будьте осторожны!

  • Вчера, 20:54
  • DTV
  • Просмотров: 54
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