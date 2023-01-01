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Из-за гололеда в Тирасполе столкнулись пять автомобилей
коллаж: Point.md
В Приднестровье произошла цепная авария, в результате которой повреждения получили не менее пяти транспортных средств. ДТП произошло в Тирасполе.
Причиной данной аварии стали сложные погодные условия, а именно: идет ледяной дождь, местами снег. Вследствие этого на дорогах образовалась гололедица, передает Point.md ссылаясь на realitatea.md
Отмечается, что в ДТП никто не пострадал.
В контексте погодных условий, милиция предупреждает водителей позаботиться об оснащении транспортных средств по сезону, а также советует пешеходам соблюдать осторожность при переходе улицы.
По данным Гидрометцентра, вечером 12 января и ночью 13 января по республике на дорогах гололедица.
Будьте осторожны!
- Вчера, 20:54
- DTV
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