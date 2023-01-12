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Грипп убивает: Румыния и Молдова бьют антирекорд по распространению инфекции

Грипп убивает: Румыния и Молдова бьют антирекорд по распространению инфекции

В Румынии за неделю зарегистрировали 15 случаев смертей от осложнений, вызванных гриппом. Как сообщает 12 января местное издание digi24.ro, это рекордный показатель в этом сезоне, передаёт eadaily.com

Согласно данным Национального института общественного здоровья Румынии (INSP), со 2 по 8 января в стране зарегистрировали 102,8 тыс. случаев ОРВИ. Это на 37,9% больше, чем на предыдущей неделе. Кроме этого, зафиксировали 4,6 тысячи случаев гриппа. У трехлетнего ребенка диагностировали сразу три заболевания — коронавирус, грипп и ОРВИ.

«Мы были удивлены, когда узнали о флюроне, комбинации вируса гриппа и коронавируса, то есть, это состояние, при котором организм человека одновременно поражается двумя вирусами и человек болеет двумя болезнями в одно и то же время», — заявила врач бухарестской больницы Клаудина Кобзариу.

Это уже второй случай тройной инфекции в Румынии. 11 января в больницу Ясс поступил 58-летний мужчина. Заболевание у него протекает очень тяжело, поскольку усугубляют ситуацию хронические заболевания пациента.

В Молдове грипп также продолжает сеять панику среди населения. В наступившем 2023 году уже зафиксирован первый случай смерти из-за осложнений, вызванных этим заболеванием. Скончался 22-летний парень у которого не было никаких хронических заболеваний. Как уточнили в минздраве, он обратился к врачу на пятый день заболевания.

«Люди должны строго следовать рекомендациям врачей, чтобы снизить количество случаев заражения вирусом», — потребовала министр здравоохранения Алла Немеренко.

Всего же за период со 2 по 8 января в РМ зарегистрировано 12,5 тысячи случаев острых инфекций верхних дыхательных путей, 488 случаев — тяжелых острых респираторных инфекций и 210 — сезонного гриппа.

В Приднестровье также зафиксирован первый случай летального исхода. От осложнений скончалась 44-летняя женщина, которая слишком поздно обратилась в больницу. Ее доставили с высокой температурой, на момент поступления в лечебное учреждение легкие пациентки были поражены на 65%, ее подключили к ИВЛ. Грипп диагностировали уже после смерти пациентки.

За минувшую неделю в Приднестровье острыми респираторными инфекциями дыхательных путей заболели 4,2 тысячи человек. Это на 29% больше, чем в последнюю неделю 2022 года. Госпитализация понадобилась в 182 случаях.

В Приднестровье в наличии более 6 тысяч доз вакцины от гриппа

Медики считают, что это доступная и эффективная мера защиты от заболевания. Минздрав напоминает, что эпидемиологическая обстановка в республике остаётся устойчиво неблагоприятной.

Медики рекомендуют не пренебрегать вакцинацией от гриппа, это доступная и эффективная мера защиты. Во всех территориальных лечебно-профилактических учреждениях республики в наличии есть более 6 тысяч доз вакцины.

По последним данным, в Приднестровье вакцинировались свыше 20 тысяч граждан.

Также участились случаи заболевания острыми инфекциями верхних дыхательных путей у взрослых и детей до 14 лет. Ранее ведомством была подготовлена памятка по профилактике и правилам поведения при проявлении симптомов болезни.

Грипп убивает: Румыния и Молдова бьют антирекорд по распространению инфекции
  • Вчера, 21:37
  • DTV
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