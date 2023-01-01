Назначенный 10 января глава делегации Республики Молдова в Объединенной контрольной комиссии Александр Фленкя приступил к работе. На прошедшем в Бендерах экстренном заседании ОКК он был утвержден в должности, сообщает novostipmr.com
«Настрой конструктивный и положительный, как я сообщил коллегам в начале сегодняшнего заседания», - сказал журналистам Фленкя.
Сопредседатель ОКК от Приднестровья Олег Беляков отметил, что первые дебаты в рамках ОКК с участием Александра Фленкя вызывают определенный оптимизм.
«Мы видим, что человек настроен на то, чтобы поддерживать работу миротворческих механизмов с точки зрения обеспечения мира и безопасности, - сказал Олег Беляков. - Когда идет диалог, это всегда хорошо».
Напомним, что ранее Александр Фленкя работал политическим представителем Республики Молдова на переговорах с Приднестровьем. Он известен как организатор транспортной и банковской блокад ПМР, а также неоднократно требовал вывода российских миротворцев.