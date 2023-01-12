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Карабахская блокада усиливается: без света, интернета и запасов продовольствия

Карабахская блокада усиливается: без света, интернета и запасов продовольствия
фото: Степанакерт во время блокады

Гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе с каждым днём обрастает новыми лишениями для местного населения. 12 января в непризнанной республике был отключен фиксированный интернет, в то время как мобильный интернет работает с перебоями.

«Карабах Телеком» проинформировал абонентов о повреждении кабеля. В компании при этом не пояснили, когда жители Арцаха (армянское историческое название Нагорного Карабаха) смогут пользоваться интернетом, лишь заверили, что это временно, сообщает eadaily.com

Армянские СМИ пишут, что в Степанакерте многие считают, что в данном случае был повреждён, как и недавно линия электропередач, интернет-кабель, идущий из Армении и проходящий по участку, который находится под контролем Азербайджана.

Ставшие регулярными за последние три дня веерные отключения электроэнергии в карабахской столице и областных центрах создали новые неудобства для граждан. Люди жалуются, что основная проблема — отсутствие отопления, так как многие в зимний период пользуются электронагревателями. В минувшую среду, например, занятия проходили в холодных аудиториях Арцахского государственного университета в Степанакерте.

Отдельная проблема — истощающиеся запасы продовольствия. Власти республики были вынуждены ввести карточную систему распределения продуктов первой необходимости.

Как сообщало EADaily, Нагорный Карабах постепенно погружается в гуманитарный кризис, в республике фиксируются веерные отключения, вводится карточная система распределения продуктов питания первой необходимости.

Напомним, Лачинский коридор, единственная транспортная связь Нагорного Карабаха с внешним миром, с 12 декабря остаëтся перекрытым азербайджанскими активистами. Согласно трëхстороннему заявлению лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, коридор шириной 5 км должен находиться под контролем российского миротворческого контингента
  • Вчера, 21:58
  • DTV
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