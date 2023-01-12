В России запустили сайт для абитуриентов, желающих поступить на обучение в вузы по квоте Правительства РФ в 2023-24 учебном году. Как сообщает Министерство просвещения ПМР, подать заявку на участие в конкурсном отборе можно до 20 февраля.
Обучение иностранных кандидатов в рамках квоты осуществляется по программам среднего, высшего и дополнительного профессионального образования.
Желающим участвовать в отборе нужно заполнить анкеты и предоставить скан ряда документов. Прежде чем приступить к загрузке документов, стоит ознакомиться с инструкцией.
После проверки и утверждения анкеты нужно дождаться приглашения для участия в отборочных испытаниях. График опубликуют на страницах представительства («Русского дома в Кишиневе») в социальных сетях.
Тех, кто хочет обучаться по программам бакалавриата и специалитета, ждёт тестирование по 2 профильным предметам. Список предметов можно посмотреть во вкладке.