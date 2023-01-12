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Стартовала регистрация абитуриентов для поступления в вузы по квоте Правительства РФ

Стартовала регистрация абитуриентов для поступления в вузы по квоте Правительства РФ

В России запустили сайт для абитуриентов, желающих поступить на обучение в вузы по квоте Правительства РФ в 2023-24 учебном году. Как сообщает Министерство просвещения ПМР, подать заявку на участие в конкурсном отборе можно до 20 февраля.

Обучение иностранных кандидатов в рамках квоты осуществляется по программам среднего, высшего и дополнительного профессионального образования.

Желающим участвовать в отборе нужно заполнить анкеты и предоставить скан ряда документов. Прежде чем приступить к загрузке документов, стоит ознакомиться с инструкцией.

После проверки и утверждения анкеты нужно дождаться приглашения для участия в отборочных испытаниях. График опубликуют на страницах представительства («Русского дома в Кишиневе») в социальных сетях.

Тех, кто хочет обучаться по программам бакалавриата и специалитета, ждёт тестирование по 2 профильным предметам. Список предметов можно посмотреть во вкладке.

Выбрать российские образовательные организации для обучения по уровням образования и направлениям подготовки можно на сайте Министерства просвещения РФ.

На случай возникновения вопросов есть электронная почта edu@mda.rs.gov.ru или телефон 0 (22) 22-01-70.
  • Вчера, 22:11
  • DTV
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