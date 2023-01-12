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Крутые джипы и уколы ботокса: швейцарцы возмущены требованиями украинских беженцев

Крутые джипы и уколы ботокса: швейцарцы возмущены требованиями украинских беженцев
Швейцарский чиновник Гвидо Граф. Иллюстрация: luzernerzeitung.ch

Выехавшие с Украины в страны Европы беженцы вызывают всё больше напряжения не только в «темпераментных» южно-европейских странах, но и на более тактичном севере.

Интересный материал о требованиях украинских беженцев опубликовало издание Luzerner Zeitung, редакция которого приводит мнение главы департамента соцслужб и здравоохранения швейцарского кантона Люцерн Гвидо Графа. Европейский чиновник упоминает не просто требования к лучшим, чем у других беженцев, жилищным условиям и выплатам. Гвидо Граф рассказал журналистам Luzerner Zeitung об инъекциях ботокса, которые украинки просили включить в программу медицинских услуг, сообщает eadaily.com

«У населения вызывает большое негодование, что беженцы разъезжают на внедорожниках и одновременно получают социальную помощь», — рассказал глава департамента.

Причем недовольство растет не только среди швейцарцев, но и среди беженцев из других стран, также покинувших свои дома не от хорошей жизни.

«Другие группы беженцев тоже не понимают, что им нельзя иметь машину, а украинцам можно. Такие различия трудно объяснить», — добавил Гвидо Граф.

Но после таких заявлений чиновник из Люцерна сразу же получил шквал обвинений в расизме. Гвидо Граф, скорее всего, в будущем будет менее откровенен, чтобы не вызывать гнев избирателей. Но он успел рассказать не только об уколах красоты, но и о том, что украинские беженцы часто обращались за неоправданным стоматологическим лечением. Показаний для него не было, но врачи не могли отказать гостям Швейцарии.

«Считалось, что боевые действия закончатся через несколько месяцев и украинцы вернутся на родину. Сегодня мы понимаем, что это, к сожалению, продлится дольше», — уточнил Граф.

Пока чиновник не планирует сходить с занятых позиций, но Совет кантона Люцерн поддержал «расистскую» характеристику общего утверждения о большей требовательности украинцев к льготам и выплатам. Страна же, уверен Гвидо Граф, не может бесконечно содержать тысячи украинцев.

  • Вчера, 22:21
  • DTV
  • Просмотров: 31
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