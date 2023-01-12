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Экс-спикер парламента Молдовы Гимпу призвал остановить русский язык

Экс-спикер парламента Молдовы Гимпу призвал остановить русский язык

Экс-спикер парламента Молдовы Михай Гимпу призвал остановить русский язык, который «душит» родной язык республики. Видео с его словами опубликовал Telegram-канал «Salut Молдова!».

«Пока мы не остановим русский язык, наши люди не начнут говорить корректно на румынском. Русский язык продолжает душить наш родной язык», — пожаловался он. По его словам, в Молдове говорят как в советское время, несмотря на 30 лет независимости, передает lenta.ru.

Ранее Конституционный суд Молдовы признал неконституционной норму о функционировании языков, которая возвращала русскому официальный статус языка межнационального общения. Об этом ходатайствовали несколько депутатов парламента, утверждавшие, что документ подрывает основы Конституции.

Позднее советник молдавского президента Алла Немеренко обвинила национальные меньшинства в неуважении к языку молдаван. Исполняющий обязанности министра юстиции Фадей Нагачевский извинился за ее слова и отметил: «Мы отвергаем заявления госпожи Немеренко, (...) содержащие элементы шовинизма».

Напомним, накануне министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску вновь призвал Украину признать, что молдавского языка не существует. Об этом сообщила пресс-служба румынского МИД.
  • Сегодня, 09:04
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