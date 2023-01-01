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Кишинев и Тирасполь подписали четырехмесячный контракт на поставку электроэнергии

Кишинев и Тирасполь подписали четырехмесячный контракт на поставку электроэнергии

У Кишинева и Тирасполя есть контракт на поставку электроэнергии, который будет действовать до конца марта 2023 года. При этом стороны должны ежемесячно подтверждать его положения, сообщила премьер-министра РМ Наталья Гаврилица в эфире телеканала Vocea Basarabiei.

«У нас есть контракт на поставку объем электроэнергии, которого хватит на более длительный срок. До сих пор мы каждый месяц подписывали контракты. Сейчас есть уверенность, что электроэнергия у нас будет до конца холодного периода года», – пояснила молдавский премьер, передает rupor.md.

Она считает, что цена на электроэнергию, которую поставляет Молдавская ГРЭС, – приемлемая.

«Мы пытались договориться о более низкой цене. Подписывая контракт, мы учли все риски и последствия с точки зрения безопасности, стремясь сохранить мир и стабильность в стране. Сейчас граждане обеспечены дешевой электроэнергией, и мы позаботились о том, чтобы не столкнутся с дополнительным гуманитарным кризисом», – заверила Гаврилица.

При этом глава Кабмина признает, что «всегда будут голоса, которые скажут, что переговоры можно было бы провести лучше».

В январе Молдавская ГРЭС поставит на правый берег 86% от необходимого стране объема электроэнергии. Детали заключенного договора представила компания Energocom, пишет портал rupor.md.

“Минимальный объем закупки составит 251 тысячу МВт, максимальный – 263 тысячи. При этом стоимость останется прежней – $73 за МВт/ч”, – говорится в сообщении предприятия.

При этом отмечается, что Energocom продолжает и переговоры с Румынией по закупке необходимого электроэнергии.

  • Сегодня, 09:19
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