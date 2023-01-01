В течение пяти лет 518 дипломов нейтрального образца, выданных Университетом им. Тараса Шевченко г. Тирасполя, апостилированы компетентными органами Республики Молдова.
Процесс начался после утверждения Протокольного решения «о проставлении апостиля на документах об образовании, выдаваемых в Приднестровье» от 25 ноября 2017 года.
Согласно документу: "Стороны согласовали форму печати и образец нейтрального диплома, выдаваемого в Приднестровье, на котором уполномоченный орган Республики Молдова будет проставлять апостиль в соответствии с Конвенцией, отменяющей требование легализации иностранных документов (Гаага, 5 октября 1961 года)."
Так, в 2018-2022 гг. было апостилировано 518 дипломов нейтрального образца по следующим наиболее востребованным направлениям: Италия (104), США (75), Болгария (56), Польша (48), Израиль (47), Франция (33), Австрия (25), Великобритания (20) и др.
Государства-члены Европейского союза представляют собой основное направление для дальнейшего обучения (67,96%), за ними следуют США (14,48%), Израиль (9,07%), Великобритания (3,86%).
Документ позволяет выпускникам государственного вуза ПМР продолжать обучение или трудоустраиваться за рубежом. Первая процедура апостилизации дополнительного диплома согласованного образца ПГУ была успешно проведена 20 марта.
Проблемой признания дипломов приднестровский МИД занимался с 2012 года. В 2014 году ПМР обратилась за экспертной помощью к международным посредникам по переговорному процессу. В результате Тирасполю и Кишинёву удалось прийти к согласованному формату диплома. В ноябре 2017 года стороны подписали протокольное решение о проставлении апостиля на документах об образовании, выдаваемых в Приднестровье.
Процедура рассматривается как дополнительная услуга, оказываемая Приднестровским государственным университетом имени Т.Г. Шевченко своим выпускникам на платной основе, согласно тарифу, утвержденному приказом ректора на текущий год. Более подробно ознакомиться с процедурой можно на сайте ПГУ.
После получения дополнительного диплома на английском языке выпускники вуза могут обратиться в уполномоченные органы Молдовы для апостилизации документа об образовании. Соответствующую услугу оказывает Министерство юстиции РМ.
В случае возникновения проблем с апостилизацией необходимо обращаться в МИД ПМР.