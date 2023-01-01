Ледяной дождь, прошедший вечером 12 января в Приднестровье, покрыл коркой дороги и тротуары. Из-за чего травмы получили десятки человек.
Как сообщили ИА «Новости Приднестровья» в травматологическом отделении Республиканской клинической больницы, только накануне вечером к ним за помощью обратились 12 человек. У них диагностированы: ушибы, растяжения, удары головы и переломы.
Сегодня с 8:00 до 9:30 уже поступили 11 пострадавших в связи с гололедицей. Одна женщина находится в реанимации, сообщил Минздрав ПМР.
Врачи признаются, что сейчас у них очень много работы.