США начали массово перебрасывать вооружения Польше и Латвии в рамках укрепления восточного фланга НАТО, сообщает ria.ru ссылаясь на Reuters.
Американские танки и боевые машины начали прибывать в среду в голландский порт Флиссинген, чтобы позже направиться в Польшу и Литву в рамках усилий по укреплению восточного фланга НАТО.
"В этот порт прибывает около 1250 единиц военной техники", - сказал курирующий операцию с американской стороны полковник Роберт Келлам.
В декабре США уже перебросили в Польшу около 700 боевых машин, в том числе танки Abrams. Это было реализовано в рамках программы "Atlantic Resolve". Она началась в 2014 году и направлена на усиление американского присутствия в Европе. В рамках операции некоторые части Армии США направляют в Европу отдельные подразделения, которые развертываются в странах восточного фланга НАТО.
Москва не раз отмечала, что альянс нацелен на конфронтацию. Глава МИД Сергей Лавров ранее называл трагедией действия альянса в Ираке, Ливии и бывшей Югославии, где право людей на жизнь было растоптано НАТО "самым грубым и незаконным образом". При этом, как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, расширение блока не принесет большей безопасности Европе.