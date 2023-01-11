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США начали массово переправлять танки в Восточную Европу

США начали массово переправлять танки в Восточную Европу
Фото: открытые источники

США начали массово перебрасывать вооружения Польше и Латвии в рамках укрепления восточного фланга НАТО, сообщает ria.ru ссылаясь на Reuters.

Американские танки и боевые машины начали прибывать в среду в голландский порт Флиссинген, чтобы позже направиться в Польшу и Литву в рамках усилий по укреплению восточного фланга НАТО.

"В этот порт прибывает около 1250 единиц военной техники", - сказал курирующий операцию с американской стороны полковник Роберт Келлам.

В декабре США уже перебросили в Польшу около 700 боевых машин, в том числе танки Abrams. Это было реализовано в рамках программы "Atlantic Resolve". Она началась в 2014 году и направлена на усиление американского присутствия в Европе. В рамках операции некоторые части Армии США направляют в Европу отдельные подразделения, которые развертываются в странах восточного фланга НАТО.

Москва не раз отмечала, что альянс нацелен на конфронтацию. Глава МИД Сергей Лавров ранее называл трагедией действия альянса в Ираке, Ливии и бывшей Югославии, где право людей на жизнь было растоптано НАТО "самым грубым и незаконным образом". При этом, как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, расширение блока не принесет большей безопасности Европе.
  • Сегодня, 10:33
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