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13 января в Приднестровье произошло 7 аварий

13 января в Приднестровье произошло 7 аварий

13 января с 10 утра до половины шестого вечера в Приднестровье произошло 7 дорожно-транспортных происшествий.

Как сообщает пресс-центр МВД, 3 аварии связаны с гололёдом на дорогах.

Так, например, в Меренештах водитель Лексуса не учёл состояние дороги. Его автомобиль вылетел с проезжей части и врезался в дерево.

В Тирасполе по ул. Старого таксист врезался в припаркованный на обочине автомобиль. А на трассе Тирасполь – Кицканы иномарку повело вправо, Мазда вылетела в кювет и перевернулась.

Вечером 13 января, а также ночью и утром 14 января по республике местами ожидается густой туман. Видимость 200–500 метров.

Во избежание дорожных происшествий при тумане на скользкой дороге ГАИ рекомендует:

– проверить состояние тормозов;
– убедиться, что дворники и отопительная система исправны;
– выезжать на дорогу только на «переобутом» на зиму автомобиле;
– включать фары и противотуманки;
– соблюдать дистанцию и скоростной режим;
– избегать опасных манёвров и обгонов.

Если в пути возникла чрезвычайная ситуация, звоните:
– номер единой службы спасения – 101,
– телефон дежурных частей ОВД – 102.

  • Вчера, 18:59
  • DTV
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