Так, например, в Меренештах водитель Лексуса не учёл состояние дороги. Его автомобиль вылетел с проезжей части и врезался в дерево.
В Тирасполе по ул. Старого таксист врезался в припаркованный на обочине автомобиль. А на трассе Тирасполь – Кицканы иномарку повело вправо, Мазда вылетела в кювет и перевернулась.
Вечером 13 января, а также ночью и утром 14 января по республике местами ожидается густой туман. Видимость 200–500 метров.
Во избежание дорожных происшествий при тумане на скользкой дороге ГАИ рекомендует:
– проверить состояние тормозов; – убедиться, что дворники и отопительная система исправны; – выезжать на дорогу только на «переобутом» на зиму автомобиле; – включать фары и противотуманки; – соблюдать дистанцию и скоростной режим; – избегать опасных манёвров и обгонов.
Если в пути возникла чрезвычайная ситуация, звоните: – номер единой службы спасения – 101, – телефон дежурных частей ОВД – 102.