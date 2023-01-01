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В 2023 году нормы потребления энергоресурсов в Приднестровье не изменятся

В 2023 году нормы потребления энергоресурсов в Приднестровье не изменятся

Правительство ПМР утвердило нормативы потребления коммунальных услуг на 2023 год. Именно они учитываются при расчете суммы, подлежащей оплате населением, и суммы предоставляемой гражданам субсидии, которая возмещается коммунальным организациям из республиканского бюджета, передаёт пресс-служба Правительства ПМР

«Устанавливаемые настоящим постановлением нормативы потребления полностью эквивалентны тем, которые действуют на территории Приднестровья уже достаточно долгий срок и являющихся основанием предоставления гражданам Приднестровья льгот в соответствии с указанными индивидуальными нормативами потребления», — отметил Заместитель Председателя Правительства – министр экономического развития Сергей Оболоник.

Например, норматив потребления природного газа при наличии газовой плиты и газового водонагревательного прибора на цели пищеприготовления и подогрев воды составляет 27 кубометров на одного человека в месяц. Для тех, кто отапливает частный дом индивидуальными приборами теплоснабжения при наличии приборов учета, норматив в течение отопительного сезона остается на уровне 90 кубометров газа на одного человека в месяц.

Если говорить об электрической энергии, то на каждого проживающего члена семьи, зарегистрированного в жилом помещении, полагается 45 кВт*ч в месяц, одинокопроживающим – 60 кВт*ч. Неизменными остались нормы потребления горячей и холодной воды, тепловой энергии, а также услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов.
  • Вчера, 19:13
  • DTV
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