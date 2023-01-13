Молдова показывает худшие результаты, чем Украина и Грузия, в применении европейского законодательства. Это отмечается в проекте отчета Европейской комиссии, в котором оценивается степень выполнения применения европейского законодательства для каждой страны в ассоциированной тройке, пишет Europa Libera.
В ближайшие недели Европейская комиссия опубликует оценочные отчеты для Украины, Республики Молдова и Грузии, показывающие, насколько каждая из этих стран согласуется с законодательством Европейского Союза (ЕС) в различных областях, от науки и исследований до внешней политики и безопасности.
Для каждой из 32 проанализированных областей докладчики используют шкалу оценки, которая отмечает прогресс: начальная стадия, некоторый уровень готовности, средний уровень готовности, хороший уровень готовности и продвинутый уровень.
Большинство реформ все еще находятся на ранней стадии
В документе, с которым ознакомилась Europa Libera, авторы доклада отмечают, что власти Кишинёва находятся на начальном этапе или имеют определённый уровень подготовки в применении европейского законодательства практически во всех сферах сотрудничества с ЕС.
Журналист Рикард Йозвяк, редактор журнала "Свободная Европа" по европейским вопросам, который проанализировал мнение Европейской комиссии по трем странам, говорит, что для Молдовы этот отчет является достаточно серьезным, поскольку, по оценкам Комиссии, у Молдовы худшая оценка или вторая самая низкая оценка в большинстве глав.
"Это означает, что Республике Молдова предстоит много работы в будущем, когда она начнет переговоры о вступлении в ЕС", - объясняет Йозвяк.
Молдавские власти находятся на ранней стадии приведения в соответствие с законодательством ЕС в отношении политики конкуренции, финансового контроля, финансовых услуг, региональной или экологической политики и изменения климата.
А в сфере государственных закупок Кишинев все еще находится на начальном этапе гармонизации с европейским законодательством. Согласно отчету, данные о проведении закупочных процедур и исполнении государственных контрактов являются низкими, а «административная сложность, недобросовестная конкуренция и коррупция препятствуют участию компетентных предприятий в государственных закупках».
Тем не менее, по словам журналиста, хотя у Молдовы результаты хуже, чем у Грузии и Украины, это не обязательно повлияет на развитие отношений с ЕС.
"Для меня этот отчет — карта, которая показывает, сколько километров вам еще предстоит пройти (а километров много), но не показывает, что вы не имеете права стать членом ЕС или что вы не можете начать переговоры о вступлении. Просто отчет показывает, как много работы нужно проделать", - сказал Рикард Йозвяк.
Небольшой прогресс в сфере юстиции и энергетики
Предварительная оценка показывает, что Молдова имеет определенный уровень подготовки к внедрению законодательства ЕС в разделах "Правосудие, свобода и безопасность" и "Экономическая и денежно-кредитная политика". Авторы доклада отмечают, что независимость Национального банка необходимо укреплять, а надзор за финансовой сферой необходимо дополнительно совершенствовать.
Определенный уровень подготовки отмечается и в области энергетической политики. Власти Кишинева должны реализовать третий энергетический пакет и внедрить схемы аукционов на возобновляемые источники энергии.
Что касается экономической политики, то необходимы существенные усилия для создания независимого института для контроля за созданием и реализацией налогово-бюджетной политики; улучшение макроэкономических прогнозов и укрепление среднесрочной бюджетной основы, а также усиление оценки и контроля налоговых рисков.
В сфере иностранных дел кишиневские власти получили квалификацию «хороший уровень подготовки», также они умеренно подготовлены по разделу "Политика безопасности и обороны".
Наблюдается хороший прогресс в сфере науки и исследований, где, по европейской оценке, Молдова подготовлена умеренно. Согласно отчету, система образования в Молдове в целом соответствует законодательству ЕС, но доступ к образованию остается проблемой, равно как и его качество. Почему Республика Молдова отстала?
Это вторая часть оценки Еврокомиссии, первая была представлена в июне 2022 года, когда Украина и Республика Молдова получили статус стран-кандидатов в ЕС, а Грузия должна была провести другие реформы, чтобы получить этот статус. Три страны подали заявки на членство с разницей в несколько дней в марте 2022 года, вскоре после того, как Россия вторглась в Украину.
Этот отчет показывает, что прежние правительства не проводили достаточно реформ, говорит Рикард Йозвяк.
"Это то, о чем мне говорил почти каждый чиновник, с которым я разговаривал, — это отражение не только деятельности нынешнего правительства, которое провело и проводит много реформ, но больше является отражением истории плохих правительств из Кишинева", - отметил журналист.
По мнению журналиста, Молдова сейчас расплачивается "за халатность прежних режимов".
Еще одна вещь, которую Йозвяк отмечает, это то, что почти во всех областях европейские докладчики пишут, что Молдове не хватает административного потенциала или, проще говоря, не хватает людей для проведения реформ.
Грузия и Украина показывают лучшие результаты
Несмотря на войну, Украина обладает большими административными возможностями и сильной политической волей присоединиться к Европейскому Союзу. По большинству глав законодательного сотрудничества с ЕС киевские власти получили квалификацию "определенный уровень подготовки".
У украинцев есть отставание в контроле за госзакупками и до сих пор нет независимого налогового института. Однако власти в Киеве хорошо оцениваются с точки зрения международных отношений и политики безопасности и обороны. Украина умеренно подготовлена в таких ключевых областях, как таможня, энергетика, цифровизация и СМИ.
Из всех трех стран Грузия получила лучший рейтинг от Еврокомиссии. Объяснение лежит на поверхности: тбилисские власти уже много лет делают упор на приведение в соответствие с европейским законодательством.
Перспективы вступления Республики Молдова в ЕС
По оценкам редактора по европейским вопросам «Свободной Европы», власти Кишинева могут начать переговоры о вступлении в 2024–2025 годах, но им предстоит еще много работы. Хотя раздаются оптимистичные голоса, говорящие о том, что Молдова может стать членом Европейского Союза в ближайшие 2-6 лет, журналист рекомендует взглянуть на этот отчет и убедиться, что стране предстоит долгий путь.