Профессия пожарного – одна из самых сложных и опасных в мире. Огнеборцы вступают в схватку со стихией, рискуя собственным здоровьем и жизнью.
По инициативе Президента ПМР Вадима Красносельского, при поддержке Правительства Приднестровья в конце 2022-го Верховным Советом был положительно рассмотрен вопрос об увеличении денежного довольствия сотрудникам пожарной охраны, занимающимся непосредственно тушением возгораний, сообщает пресс-центр МВД
На это в республиканский бюджет 2023 года было заложено 6,5 миллионов рублей ПМР. Повышение составит от 600 до 1200 рублей – это зависит от нагрузки и других условий.
Первую повышенную зарплату огнеборцы получат уже в феврале.