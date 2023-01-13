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Доплаты за риск - приднестровским пожарным повысили зарплату

Доплаты за риск - приднестровским пожарным повысили зарплату

Профессия пожарного – одна из самых сложных и опасных в мире. Огнеборцы вступают в схватку со стихией, рискуя собственным здоровьем и жизнью.

По инициативе Президента ПМР Вадима Красносельского, при поддержке Правительства Приднестровья в конце 2022-го Верховным Советом был положительно рассмотрен вопрос об увеличении денежного довольствия сотрудникам пожарной охраны, занимающимся непосредственно тушением возгораний, сообщает пресс-центр МВД

На это в республиканский бюджет 2023 года было заложено 6,5 миллионов рублей ПМР. Повышение составит от 600 до 1200 рублей – это зависит от нагрузки и других условий.

Первую повышенную зарплату огнеборцы получат уже в феврале.

  • Вчера, 19:48
  • DTV
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