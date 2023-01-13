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В России за новогодние праздники в ДТП погибли около 300 человек

В России за новогодние праздники в ДТП погибли около 300 человек

За период новогодних праздников в России произошло более 1,7 тыс. автоаварий. Свыше 2,6 тыс. человек пострадали, 291 человек погиб в ДТП с 1 по 8 января, сообщили 13 января в Госавтоинспекции, передаёт eadaily.com

«С 1 по 8 января на дорогах страны, по предварительным данным, произошло свыше 1,7 тыс. автоаварий, погиб 291 человек и получили травмы более 2,6 тыс. В 45 субъектах Российской Федерации возникают риски недостижения планового снижения смертности в ДТП по итогам первого месяца нового года», — проинформировали в ведомстве.

Согласно статистическим данным ведомства, за этот период зафиксировано 427 ДТП с участием пешеходов: погибли 55 человек, трое из них — дети. Травмы различной степени тяжести получили 413 человек, в том числе 50 детей. 145 инцидентов с участием пешеходов произошли на пешеходных переходах и 282 — вне зоны перехода. В Госавтоинспекции отметили, что проблема управления автомобилем в состоянии опьянения стала крайне актуальной в прошедшие праздничные дни. С 1 по 8 января в России произошло около 120 таких ДТП, в результате которых 12 человек погибли и 173 пострадали.

«С участием водителей, у которых отсутствует право управления автомобилем, зафиксировано 93 аварии, в которых погибли 24 человека, 123 получили травмы», — говорится в сообщении.

За этот период произошло 277 столкновений с участием детей: 24 ребенка погибли, 310 были госпитализированы. По информации ведомства, в ряде случаев дети перевозились в салонах автомобилей без использования детских удерживающих устройств и ремней безопасности, нередко — на руках у родителей.

«Трое погибших и 50 пострадавших детей были пешеходами. Значительная часть из них переходила дорогу без сопровождения взрослых», — добавили в ведомстве.

Госавтоинспекция призвала граждан пересмотреть свою манеру вождения автомобиля, учитывая погодные и сезонные факторы, быть предельно внимательными и осторожными на дороге.

  • Вчера, 20:31
  • DTV
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