Молдавский депутат от PAS Дан Перчун утверждает, что повышение зарплаты министрам на 8 тыс. леев оправдано, так как они принимают критически важные для страны решения, которые в итоге должны привести к повышению зарплаты и остальным бюджетникам. Как сказал Перчун 11 января в эфире Secretele Puterii на Jurnal TV, рядовым гражданам сложно принять это, поэтому им нужно объяснять необходимость такого повышения.
Перчун отметил, что правительство Молдовы не может в одночасье повысить зарплату всем бюджетникам. Поэтому необходимо определять приоритеты и повышать сначала зарплату тем категориям бюджетников, которые принимают ключевые решения, которые могут привлечь в бюджет средства и увеличить потенциал страны, считает депутат. Он отметил, что это надо публично обсуждать и доносить до общества, что повышение зарплаты министрам необходимо для благосостояния страны, передает newsmaker.md.
«Обществу в нашей стране сложно принять это. В Молдове есть культура эгалитаризма. Но это и понятно, так как зарплата в публичном секторе маленькая. И я прекрасно понимаю воспитательницу, которая получает 4 тыс. леев. И когда она слышит, что зарплата министров выросла на 8 тыс. леев и достигла $1 тыс. , возможно, она чувствует несправедливость. И это понятно, так как она считает каждую копейку и злится, когда слышит такие новости. Но мы должны это обсуждать, объяснять. Мы должны понимать, что инвестиции в группу людей, которые принимают критически важные для благосостояния этой страны решения, стоят того. Мы должны понимать, что с профессиональными и неподкупными людьми можем привлечь больше денег в Молдову и более эффективно их тратить. А в результате это приведет и к существенному увеличению зарплат воспитателей, врачей и учителей», — сказал Перчун.
Напомним, в 2023 году зарплата министров выросла почти в шесть раз больше, чем у остальных бюджетников, — на 8 тыс. леев.
Экс-министр труда Марчел Спатарь рассказал 15 декабря, что зарплата министров в следующем году вырастет по меньшей мере до 20 тыс. леев. «В Молдове несколько лет назад решили, что зарплаты министров, президента, премьер-министра и депутатов должны быть ниже зарплаты госсектретарей. Этот дисбаланс хотели использовать в политических целях», — отметил Спатарь, добавив, что в следующем году этот недостаток устранят. Спатарь подчеркнул, что сейчас получает около 15,5 тыс. леев, но в следующем году расcчитывает на зарплату более 20 тыс. леев.
После этого Партия социалистов потребовала отменить решение правительства увеличить зарплату министров на 8 тыс. леев.