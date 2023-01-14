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Стоимость биткойна выросла более чем на 10%

Стоимость биткойна выросла более чем на 10%

Биткойн в ходе торгов подорожал на 10 процентов. Сейчас его торгуют за 20,906 тысяч долларов. Это данные площадки Coindesk. Отмечается, что это первый серьезный рост после краха в ноябре прошлого года.

И если раньше отметка 20 тысяч долларов считалась нижней границей, за которой от активов надо было быстро избавляться. То теперь эксперты воспринимают достижение этих показателей, как возрождение биткойна.

Напомним, биткойн – децентрализованная система криптовалюты. Она действует на основе технологии блокчейн. «Добыть» ее может любой участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки. Концепция была придумана в 2008 году коллективом, действующим под псевдонимом Сатоси Накамото. В настоящее время большая часть биткойнов уже «добыта».
mk.ru
  • Сегодня, 10:58
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