Биткойн в ходе торгов подорожал на 10 процентов. Сейчас его торгуют за 20,906 тысяч долларов. Это данные площадки Coindesk. Отмечается, что это первый серьезный рост после краха в ноябре прошлого года.
И если раньше отметка 20 тысяч долларов считалась нижней границей, за которой от активов надо было быстро избавляться. То теперь эксперты воспринимают достижение этих показателей, как возрождение биткойна.
Напомним, биткойн – децентрализованная система криптовалюты. Она действует на основе технологии блокчейн. «Добыть» ее может любой участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки. Концепция была придумана в 2008 году коллективом, действующим под псевдонимом Сатоси Накамото. В настоящее время большая часть биткойнов уже «добыта». mk.ru