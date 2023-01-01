Наступивший год объявлен Президентом Годом агропромышленного комплекса, сельских территорий и сельского туризма. Правительством ведется активная работа в рамках плана мероприятий, направленных на реализацию целого ряда важных задач. Одна из них – улучшение инфраструктуры сел республики. На данный момент в Приднестровье действует практика предоставления земельных участков в долгосрочное пользование на условиях взаимных обязательств. Механизм был внедрен в 2013 году в целях повышения уровня экономической эффективности сельхозпроизводства, увеличению финансовых вложений в развитие инфраструктуры населенных пунктов и создания равных условий для всех землепользователей, передает пресс-служба Правительства.
По данным Минсельхоза, за девять лет общая площадь охваченных этим проектом земель превышает 170 тыс. га. Сумма предполагаемых инвестиций составила порядка 257 млн рублей, из которых в развитие сельхозпроизводства было направлено более 238 млн рублей, а в инфраструктуру сел республики – 18 млн рублей.
На эти средства произведена замена и ремонт сантехнического оборудования, а также систем отопления в детсадах и школах, сельских врачебных амбулаториях. Кроме того, произведена замена окон и дверей в детских садах и школах сел Рыбницкого, Дубоссарского, Григориопольского и Слободзейского районов.
Перечисленные средства в том числе были направлены на приобретение технологического оборудования, оргтехники, мебели для детских садов, школ и других социально-значимых объектов. В прошлом году в совершенствование сельской инфраструктуры благодаря данной программе вложено 1,22 млн рублей.
Механизм работал достаточно долгое время, однако с учетом изменившихся реалий потребовалась его актуализация. На заседании высшего органа исполнительной власти члены Правительства рассмотрели обновленный порядок предоставления земельных участков для использования в сельскохозяйственном производстве. Инициативу представил и.о. замминистра сельского хозяйства и природных ресурсов Игорь Паламарчук. Она разработана для улучшения условий жизни приднестровцев, проживающих в сельской местности, и предоставления гарантий государству со стороны землепользователей по эффективной эксплуатации предоставляемого земельного участка.
По мнению специалистов, для этого необходимо увеличить размер инвестиционных вложений. Так, представленным документом предлагается для земельных участков площадью от 20 до 300 га установить сумму выплат на благоустройство сельской местности в размере 10 РУ МЗП за 1 га земли, а на закладку многолетних насаждений – 5 РУ МЗП. Что касается участков более 300 га, выплаты на улучшение инфраструктуры увеличат до 20 РУ МЗП, на насаждения – 10 РУ МЗП за 1 га земли. Срок погашения обязательств по всем направлениям сократят до одного года. Это позволит увеличить объем вкладываемых в инфраструктуру сел вдвое.
Между тем, для землепользователей представленным сегодня механизмом предусмотрена отмена дополнительных вложений в посадочный и семенной материал, сельскохозяйственную технику, в раскорчевку и посадку многолетних насаждений.
Однако сохранятся обязательства по инвестированию в восстановление и развитие мелиоративной сети и приобретение поливной техники для хозсубъектов при получении земельных участков, находящихся в зоне возможного орошения. Речь идет об участках площадью более 20 га, в состав которых входят орошаемые земли. Для них прописана норма, обязывающая внести плату равную 300 РУ МЗП за 1 га орошаемой земли в течение одного года.
Как было отмечено в ходе доклада, новый порядок позволит не только увеличить источник финансирования работ по восстановлению инфраструктуры населенных пунктов, но и будет способствовать расширению площади орошаемых земель, минимизации рисков снижения урожайности. Также обеспечит возможность получения гарантированно урожая более широкого спектра возделываемых сельскохозяйственных культур на территории государства