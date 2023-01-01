Одежду без отражателей света для детей до 16 лет могут запретить из-за участившихся ДТП в Молддове. Такой запрет связан с участившимся числом ДТП, произошедших с детьми в последнее время.
- С одной стороны мера верная. Но можно еще параллельно ужесточить правила дорожного движения, чтобы «шумахеры» не гоняли на зебрах. Кроме того, пьяных водителей приравнять к убийцам, - гласит сообщение в одном из молдавских телеграм-каналов, сообщает bloknot-moldova.ru.
23 декабря в Кишиневе на бульваре Дачия 22-летний водитель за рулем автомобиля Lincoln сбил мальчика на пешеходном переходе. Ребенку было 10 лет. После ДТП мальчик с различными травмами был доставлен в больницу, где скончался.
В начале декабря в Фалештах 24-летняя девушка насмерть сбила школьницу.