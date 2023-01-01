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В Молдове планируют запретить продавать одежду для детей, на которой нет отражателей света

В Молдове планируют запретить продавать одежду для детей, на которой нет отражателей света

Одежду без отражателей света для детей до 16 лет могут запретить из-за участившихся ДТП в Молддове. Такой запрет связан с участившимся числом ДТП, произошедших с детьми в последнее время.

- С одной стороны мера верная. Но можно еще параллельно ужесточить правила дорожного движения, чтобы «шумахеры» не гоняли на зебрах. Кроме того, пьяных водителей приравнять к убийцам, - гласит сообщение в одном из молдавских телеграм-каналов, сообщает bloknot-moldova.ru.

23 декабря в Кишиневе на бульваре Дачия 22-летний водитель за рулем автомобиля Lincoln сбил мальчика на пешеходном переходе. Ребенку было 10 лет. После ДТП мальчик с различными травмами был доставлен в больницу, где скончался.

В начале декабря в Фалештах 24-летняя девушка насмерть сбила школьницу.
  • Сегодня, 11:19
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