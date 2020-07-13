Строительным организациям, исполняющим госконтракты, могут запретить применять Упрощённую систему налогообложения. Это предусматривается законопроектом, внесенным в Верховный Совет Президентом ПМР Вадимом Красносельским. Документ был рассмотрен на заседании комитета Верховного Совета по экономической политике, бюджету и финансам. Изменения глава государства предлагает внести в закон о бюджете-2023, сообщает novostipmr.com ссылаясь на пресс-служба Верховного Совета.
«Законопроектом предлагается установить запрет на применение Упрощенной системы налогообложения организациями, осуществляющими ряд проектных и строительных работ за счет средств бюджетов различных уровней и внебюджетных фондов, дополнив перечень работ такими, как реконструкция, капитальный и текущий ремонт. Кроме того, законопроектом предлагается урегулировать правоотношения, связанные с исполнением договоров на осуществление капитального строительства, реконструкции капитального и текущего ремонта в целях эффективного и рационального использования бюджетных средств, а также для установления единого порядка исполнения этих договоров», - отметила в ходе заседания комитета представитель Президента ПМР в Верховном Совете ПМР Анастасия Кипяткова.
На заседании Комитета по экономической политике законопроект был рассмотрен сразу в двух чтениях.
«Понятно, что государство как основной заказчик по расходованию государственных средств определяет правила и условия, которые являются принципиальными для него при реализации строительства и ремонтов за счет средств бюджета. Обращаю внимание, что данные нормы распространяются исключительно на бюджетные обязательства. Что касается коммерческого строительства, коммерческих предприятий и других договорных отношений, данные нормы на них не распространяются», - уточнил председатель комитета Виктор Гузун.
Депутаты комитета одобрили принятие законопроекта сразу в двух чтениях. Документ будет включен в повестку дня одного из ближайших пленарных заседаний.