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Строительным организациям, исполняющим госконтракты, могут запретить применять Упрощённую систему налогообложения

Строительным организациям, исполняющим госконтракты, могут запретить применять Упрощённую систему налогообложения

Строительным организациям, исполняющим госконтракты, могут запретить применять Упрощённую систему налогообложения. Это предусматривается законопроектом, внесенным в Верховный Совет Президентом ПМР Вадимом Красносельским. Документ был рассмотрен на заседании комитета Верховного Совета по экономической политике, бюджету и финансам. Изменения глава государства предлагает внести в закон о бюджете-2023, сообщает novostipmr.com ссылаясь на пресс-служба Верховного Совета.

«Законопроектом предлагается установить запрет на применение Упрощенной системы налогообложения организациями, осуществляющими ряд проектных и строительных работ за счет средств бюджетов различных уровней и внебюджетных фондов, дополнив перечень работ такими, как реконструкция, капитальный и текущий ремонт. Кроме того, законопроектом предлагается урегулировать правоотношения, связанные с исполнением договоров на осуществление капитального строительства, реконструкции капитального и текущего ремонта в целях эффективного и рационального использования бюджетных средств, а также для установления единого порядка исполнения этих договоров», - отметила в ходе заседания комитета представитель Президента ПМР в Верховном Совете ПМР Анастасия Кипяткова.

На заседании Комитета по экономической политике законопроект был рассмотрен сразу в двух чтениях.

«Понятно, что государство как основной заказчик по расходованию государственных средств определяет правила и условия, которые являются принципиальными для него при реализации строительства и ремонтов за счет средств бюджета. Обращаю внимание, что данные нормы распространяются исключительно на бюджетные обязательства. Что касается коммерческого строительства, коммерческих предприятий и других договорных отношений, данные нормы на них не распространяются», - уточнил председатель комитета Виктор Гузун.

Депутаты комитета одобрили принятие законопроекта сразу в двух чтениях. Документ будет включен в повестку дня одного из ближайших пленарных заседаний.
  • Сегодня, 11:25
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