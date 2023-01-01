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Умерла народная артистка СССР Инна Чурикова

Умерла народная артистка СССР Инна Чурикова

На 80-м году жизни скончалась народная артистка СССР Инна Чурикова. Об этом сообщает ТАСС.

Информацию о смерти актрисы подтвердил директор театра «Ленком» Марк Варшавер в субботу, 14 января.

«Это случилось полчаса назад в больнице», — сообщил Варшавер. О причинах смерти звезды не сообщается.

В июле прошлого года Инна Чурикова попала в реанимацию в тяжелом состоянии. Сообщалось, что артистка упала и после этого самостоятельно приехала в Боткинскую больницу. Она пожаловалась на боли в грудной клетке. После обследования врачи диагностировали у актрисы перелом ребер, грудины и подвздошной кости.

Чуриковой было 79 лет.

Инна Михайловна Чурикова — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка СССР.

Родилась Чурикова 5 октября 1943 года в городе Белебей Башкирской АССР. После окончания школы, с третьей попытки, поступила в театральное училище имени Бориса Щукина. В 1965 году окончила Высшее театральное училище имени Михаила Семеновича Щепкина с красным дипломом.

В период с 1965 по 1968 год Чурикова работала в Московском театре юного зрителя, с 1975 актриса стала выступать на сцене театра имени Ленинского комсомола (ныне — «Ленком») в Москве.

Артистка являлась лауреатом нескольких премий: Государственной премии РФ, Госпремии РСФСР им. братьев Васильевых и премии Ленинского комсомола. Также Чурикова носила звание полного кавалера ордена «За заслуги перед Отечеством».
  • Сегодня, 15:26
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