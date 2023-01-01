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Идет подготовка к крещенским купаниям

Идет подготовка к крещенским купаниям
Фото: ГУПЧС

В четверг, 19 января, православные отметят Крещение Господне. Одна из традиций праздника – окунуться в воду трижды.

Безопасность будут обеспечивать сотрудники подразделений Главного управления по чрезвычайным ситуациям МВД ПМР. Водолазы уже обследуют места, где будет проходить обряд омовения. Нести дежурство спасатели будут со второй половины дня 18 января до утра 20 января, передает пресс-центр МВД ПМР.

Сотрудники ГУпЧС напоминают: окунаться можно только в специально отведённых для этого местах, где будут находиться спасатели и медики. Таких в Приднестровье будет оборудовано девять – на центральных пляжах Тирасполя, Бендер, Днестровска, Григориополя, Дубоссар, Каменки, на пляжах в молдавской и русской частях Слободзеи и у озера Шмалена в Рыбнице. Там же специалисты спасательных подразделений установят палатки и печи для обогрева.

Кроме того, сотрудники Главного управления по чрезвычайным ситуациям будут держать под контролем водоёмы, не оборудованные для крещенских купаний, но где традиционно, несмотря на запреты, собираются желающие провести обряд омовения.

Крещенских морозов в этом году не обещают. Однако спасатели рекомендуют погружаться в воду только подготовленным, физически здоровым людям.

Будьте внимательны и соблюдайте простые правила безопасности:
– не окунайтесь в местах, где нет спасателей;
– не разрешайте детям самостоятельно входить в холодную воду;
– не проводите обряд в состоянии опьянения или в плохом самочувствии;
– не ныряйте вперёд головой.

Помните: в холодной воде можно находиться не более 30 секунд. После нужно обтереться полотенцем, надеть сухую одежду и выпить горячего чая.
  • Сегодня, 15:38
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