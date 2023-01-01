Инженеры Министерства внутренних дел Молдовы приняли решение об управляемом подрыве обломков ракеты, обнаруженных вчера в Бричанском районе, недалеко от города Ларга. Власти также объявляют о создании зоны безопасности.
По данным МВД РМ, сегодня, 15 января, в результате обширных расследований на месте, проведенных прошлой ночью пограничной полицией и национальной полицией, произойдет контролируемый подрыв остатков ракеты, в которой были обнаружены взрывчатые вещества. , в районе пограничного участка Ларга (район Бричаны), передает agora.md.
Таким образом, для устранения опасности будут задействованы смешанные бригады инженеров МВД и Минобороны Молдовы для контролируемого подрыва взрывчатого вещества, обнаруженного в других остатках ракеты, обнаруженного впоследствии в результате расширения проводимых расследований. на месте прошлой ночью, в районе города Ларга.
В то же время, вчера вечером IGPF и IGP Documentary Task Force в ходе расследования на месте обнаружили разрывную боеголовку ракеты, упавшей на территорию страны. После обнаружения взрывчатого вещества группа инженеров из отдельного батальона «Кодры» Национальной армии также была вызвана для тщательного изучения и определения общего способа вмешательства для устранения опасности. Совместным решением инженерных групп МАИ и МА было ликвидировать опасность за счет управляемого взрыва боевой части ракеты.
Из-за рисков, связанных с наличием взрывчатки, с прошлой ночи площадь защиты была увеличена. Команды национальной полиции и пограничной полиции предприняли специальные меры по обеспечению периметра безопасности, чтобы не было опасности для населения.
Утром патрули полиции проинформировали жителей Павловки и Ларги, чтобы они держались на расстоянии и не приближались к зоне безопасности, установленной властями для защиты. Доступ к месту, где будет происходить взрыв, также был заблокирован. При этом украинские власти также были проинформированы об управляемом детонационном действии взрывного устройства, обнаруженного в районе города Ларга.
Бригады инженеров МАИ и МА специально обучены и имеют большой опыт для таких ситуаций, за время работы десятки управляемых взрывов.
По предварительным данным, боевая часть ракеты снаряжена примерно 80 килограммами взрывчатого вещества.
Напомним, вчера на севере Молдовы упали обломки ракеты. 14 января, патруль Пограничной полиции обнаружил в Бричанском районе (в районе с. Ларга) обломки ракеты. Это третий случай, когда обломки ракет падают на территорию Республики Молдова. Как и в предыдущих случаях, все необходимые действия предпринимаются компетентными учреждениями