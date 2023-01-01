Турецкие отели могут отказаться от системы all inclusive («всё включено») и перейти на систему полупансиона. Об этом сообщает Turkiye Turizm, пишет eadaily.com.
Система полупансиона действовала на популярных турецких курортах до 2000-х годов. Она является менее затратной, нежели «всё включено», поскольку позволяет кормить каждого туриста индивидуально, предоставляя ему чётко дозированное количество пищи.
Кроме того, как отмечает российский востоковед Мария Кича:
«…по мнению представителей индустрии, таким образом турецкому турбизнесу удастся привлечь больше богатых клиентов». Заявляется, что, если система полупансиона будет внедрена в стране в ближайшее время, то качество кухни в ресторанах популярных курортных городов повысится.