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«Конец эпохи»: Турция может отказаться от «всё включено»

«Конец эпохи»: Турция может отказаться от «всё включено»

Турецкие отели могут отказаться от системы all inclusive («всё включено») и перейти на систему полупансиона. Об этом сообщает Turkiye Turizm, пишет eadaily.com.

Система полупансиона действовала на популярных турецких курортах до 2000-х годов. Она является менее затратной, нежели «всё включено», поскольку позволяет кормить каждого туриста индивидуально, предоставляя ему чётко дозированное количество пищи.

Кроме того, как отмечает российский востоковед Мария Кича:

«…по мнению представителей индустрии, таким образом турецкому турбизнесу удастся привлечь больше богатых клиентов».
Заявляется, что, если система полупансиона будет внедрена в стране в ближайшее время, то качество кухни в ресторанах популярных курортных городов повысится.


  • Сегодня, 11:20
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