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Китай вывел на орбиту 14 спутников

Китай вывел на орбиту 14 спутников

В космос отправились спутники дистанционного зондирования из серий Цилу и Гаофэнь, а также ряд других аппаратов.

Китайская ракета-носитель Чанчжэн-2Д (Великий поход-2Д) успешно вывела на орбиту 14 спутников для различных целей. Об этом сообщает Синьхуа в воскресенье, 15 января, пишет korrespondent.net.

Запуск ракеты был осуществлен в 11:14 по местному времени (в 04:14 по Киеву) с космодрома Тайюаньв северной провинции Шаньси.

Известно, что на орбиту отправились два спутника дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) Цилу-2 и Цилу-3, использующие технологию радиолокационного синтезирования апертуры.

Также были выведены несколько спутников ДЗЗ серий Цзилинь-1 и Гаофэнь-03D, оснащенных инструментарием для съемки земной поверхности в высоком разрешении, и ряд других аппаратов, разработанных китайскими предприятиями для различных целей.
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