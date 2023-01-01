Dnestr.TV

 
0

За год услуги ЖКХ в Молдове подорожали на 94%

За год услуги ЖКХ в Молдове подорожали на 94%
Фото: Sputnik.md

С декабря 2021 года по декабрь 2022-го рост стоимости жилищно-коммунальных услуг в Молдове составил 94,34%, такие данные приводит Национальное бюро статистики (НБС).

Так, больше всего подорожала электроэнергия — на 168,66%. На втором месте — газоснабжение (77,11%).

Значительно подорожали за год и услуги пассажироперевозок — на 63,41%.

Что касается продуктов питания, то с декабря 2021 по декабрь 2022-го больше всего выросли цены на куриные яйца — 59,11%. Значительно подорожали овощи (56,08%), фрукты (48,78%), сахар (55,74%).

Более чем на треть выросла цена на хлеб (30,30%).

Из непродовольственных товаров рейтинг по росту цен возглавляет топливо (35,86%), за ним идут стройматериалы (25,79).

На 9,54% подорожали за год медикаменты.

По итогам 12 месяцев рост средних потребительских цен в Молдове составил 30,2%, сообщили ранее в НБС.
Источник: sputniknews.ru
  • Сегодня, 11:29
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Молдове готовятся поправки к Уголовному кодексу, пред ...
  • Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые ...
  • Беляков: Российских миротворцев в Приднестровье пытаютс ...
  • Почему сняли с должности спецпредставителя Украины по П ...
  • Традиции и обычаи ночи перед Рождеством: Что нужно дела ...
  • В Литве тысячи грузовых автомобилей перекрыли подъезды ...
  • Как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ...
  • В Бендерах будет работать планетарий
  • Семья из Приднестровья вырастила полтонны гранатов на с ...
  • Кишинев ответил Тирасполю на запрет ввоза в Молдову про ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Молдове готовятся поправки к Уголовному кодексу, пред ...
  • Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые ...
  • Беляков: Российских миротворцев в Приднестровье пытаютс ...
  • Почему сняли с должности спецпредставителя Украины по П ...
  • Традиции и обычаи ночи перед Рождеством: Что нужно дела ...
  • В Литве тысячи грузовых автомобилей перекрыли подъезды ...
  • Как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ...
  • В Бендерах будет работать планетарий
  • Семья из Приднестровья вырастила полтонны гранатов на с ...
  • Кишинев ответил Тирасполю на запрет ввоза в Молдову про ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна