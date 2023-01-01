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За год услуги ЖКХ в Молдове подорожали на 94%
Фото: Sputnik.md
С декабря 2021 года по декабрь 2022-го рост стоимости жилищно-коммунальных услуг в Молдове составил 94,34%, такие данные приводит Национальное бюро статистики (НБС).
Так, больше всего подорожала электроэнергия — на 168,66%. На втором месте — газоснабжение (77,11%).
Значительно подорожали за год и услуги пассажироперевозок — на 63,41%.
Что касается продуктов питания, то с декабря 2021 по декабрь 2022-го больше всего выросли цены на куриные яйца — 59,11%. Значительно подорожали овощи (56,08%), фрукты (48,78%), сахар (55,74%).
Более чем на треть выросла цена на хлеб (30,30%).
Из непродовольственных товаров рейтинг по росту цен возглавляет топливо (35,86%), за ним идут стройматериалы (25,79).
На 9,54% подорожали за год медикаменты.
По итогам 12 месяцев рост средних потребительских цен в Молдове составил 30,2%, сообщили ранее в НБС.
Источник: sputniknews.ru
- Сегодня, 11:29
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