Dnestr.TV

 
0

Прошло гашении марки, посвящённой Году здравоохранения

Прошло гашении марки, посвящённой Году здравоохранения
Коллаж: Минздрав ПМР

Вот уже несколько лет подряд издательство «Марка Приднестровья» посвящает серии марок медицине и врачам. В этом году выпуск был приурочен Году здравоохранения – под его эгидой в республике прошёл минувший 2022-й год. Год был непростым и для государства и для сферы здравоохранения, к нему было приковано внимание и руководства республики, и граждан. Теперь он будет запечатлён на почтовых марках и пополнит коллекции филателистов.

На мероприятии присутствовала глава профильного ведомства и руководители республиканских лечебно-профилактических учреждений, сообщает пресс-служба Минздрава ПМР.

Приветствуя присутствующих, Кристина Албул назвала издание марок, посвящённых здравоохранению, хорошей традицией.

«Это очень важно и для государства, и для граждан. Этим выражается поддержка медицинских работников. В рамках Года здравоохранения было реализовано более 40 мероприятий. Несмотря на сложные внешние условия, мы не переставали совершенствовать оказание медицинской помощи и внедрять новые технологии в лечении», – отметила министр.

Напомним, что осенью 2021 года вышел блок марок, посвящённый всем, кто участвовал в борьбе с коронавирусной инфекцией.
  • Сегодня, 12:01
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Молдове готовятся поправки к Уголовному кодексу, пред ...
  • Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые ...
  • Беляков: Российских миротворцев в Приднестровье пытаютс ...
  • Почему сняли с должности спецпредставителя Украины по П ...
  • Традиции и обычаи ночи перед Рождеством: Что нужно дела ...
  • В Литве тысячи грузовых автомобилей перекрыли подъезды ...
  • Как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ...
  • В Бендерах будет работать планетарий
  • Семья из Приднестровья вырастила полтонны гранатов на с ...
  • Кишинев ответил Тирасполю на запрет ввоза в Молдову про ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Молдове готовятся поправки к Уголовному кодексу, пред ...
  • Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые ...
  • Беляков: Российских миротворцев в Приднестровье пытаютс ...
  • Почему сняли с должности спецпредставителя Украины по П ...
  • Традиции и обычаи ночи перед Рождеством: Что нужно дела ...
  • В Литве тысячи грузовых автомобилей перекрыли подъезды ...
  • Как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ...
  • В Бендерах будет работать планетарий
  • Семья из Приднестровья вырастила полтонны гранатов на с ...
  • Кишинев ответил Тирасполю на запрет ввоза в Молдову про ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна