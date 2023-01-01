Вот уже несколько лет подряд издательство «Марка Приднестровья» посвящает серии марок медицине и врачам. В этом году выпуск был приурочен Году здравоохранения – под его эгидой в республике прошёл минувший 2022-й год. Год был непростым и для государства и для сферы здравоохранения, к нему было приковано внимание и руководства республики, и граждан. Теперь он будет запечатлён на почтовых марках и пополнит коллекции филателистов.
На мероприятии присутствовала глава профильного ведомства и руководители республиканских лечебно-профилактических учреждений, сообщает пресс-служба Минздрава ПМР.
«Это очень важно и для государства, и для граждан. Этим выражается поддержка медицинских работников. В рамках Года здравоохранения было реализовано более 40 мероприятий. Несмотря на сложные внешние условия, мы не переставали совершенствовать оказание медицинской помощи и внедрять новые технологии в лечении», – отметила министр.
Напомним, что осенью 2021 года вышел блок марок, посвящённый всем, кто участвовал в борьбе с коронавирусной инфекцией.