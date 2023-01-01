Dnestr.TV

 
0

Почему сезонное подорожание лука началось в Молдове раньше обычных сроков?

Почему сезонное подорожание лука началось в Молдове раньше обычных сроков?

С самого начала 2023 года на молдавском рынке наметилась тенденция подорожания желтого репчатого лука. За прошедшие две недели средняя оптовая цена на лук в Молдове увеличилась на 12%, с 8 до 9 леев/кг ($0,47/кг). Это нехарактерное явление для января. Как ранее отмечали аналитики, обычно первое плавное повышение оптовых цен на лук приходится на февраль – месяц, когда плодоовощной рынок страны начинает явно ощущать снижение объема поставок местного лука из-за сокращения его запасов в овощехранилищах сельхозпроизводителей и оптовых торговцев. Но в нынешнем году рост цен начался значительно раньше, так как склады почти полностью опустели уже в декабре 2022, сообщает east-fruit.com.

Этому способствовало два фактора. Первый – сокращение производства товарного лука в прошлом году. С одной стороны, как сообщал EastFruit, по экспертным оценкам, в Молдове площади под луком в 2022 по сравнению с предыдущим годом не снизились, он был посеян примерно на 1,2-1,5 тыс. га. Но в рамках этой общей посевной площади произошло перераспределение: малые фермеры площади нарастили, некоторые крупнотоварные сельхозпроизводители, заметно влияющие на рыночную конъюнктуру, площади под луком сократили. В довершении ко всему летом в стране установилась продолжительная атмосферная засуха, из-за которой снизилась урожайность лука и других корнеплодов даже на орошаемых плантациях.

Второй и, возможно, более важный фактор – активный экспорт лука на протяжении всей осени в Украину и Румынию. В результате чего уже в тот момент рыночные аналитики прогнозировали быстрое снижение товарных запасов лука для реализации в холодный период года и в этом контексте возникновение потребности в импорте лука на молдавский рынок во второй половине зимы.

Похоже, прогноз начал сбываться. В данный момент желтый репчатый лук на Молдавском оптовом рынке все еще немного дешевле, чем в Польше ($0,48) и намного дешевле, чем в Украине ($0,74). Поэтому ожидать традиционных зимних поставок лука из этих стран в Молдову пока нет оснований. Как нет для Республики Молдова дешевого лука и в Румынии.

Молдавские трейдеры утверждают, что благодаря активизации поставок голландского и польского лука на украинский и румынский рынок, цены на него в соседних странах вскоре начнут снижаться. Но в Молдову импортный лук в значительном количестве вряд ли начнет поступать раньше, чем этим товаром насытятся рынки сопредельных стран.
  • Сегодня, 12:12
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Молдове готовятся поправки к Уголовному кодексу, пред ...
  • Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые ...
  • Беляков: Российских миротворцев в Приднестровье пытаютс ...
  • Почему сняли с должности спецпредставителя Украины по П ...
  • Традиции и обычаи ночи перед Рождеством: Что нужно дела ...
  • В Литве тысячи грузовых автомобилей перекрыли подъезды ...
  • Как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ...
  • В Бендерах будет работать планетарий
  • Семья из Приднестровья вырастила полтонны гранатов на с ...
  • Кишинев ответил Тирасполю на запрет ввоза в Молдову про ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Молдове готовятся поправки к Уголовному кодексу, пред ...
  • Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые ...
  • Беляков: Российских миротворцев в Приднестровье пытаютс ...
  • Почему сняли с должности спецпредставителя Украины по П ...
  • Традиции и обычаи ночи перед Рождеством: Что нужно дела ...
  • В Литве тысячи грузовых автомобилей перекрыли подъезды ...
  • Как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ...
  • В Бендерах будет работать планетарий
  • Семья из Приднестровья вырастила полтонны гранатов на с ...
  • Кишинев ответил Тирасполю на запрет ввоза в Молдову про ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна