Известный грузинский актер Вахтанг Кикабидзе умер в возрасте 84 лет. Об этом в воскресенье сообщил грузинский телеканал "Мтавари архи". Отмечается, что в последнее время он серьезно болел.
Вахтанг Константинович Кикабидзе родился 19 июля 1938 года в Тбилиси. В 1978 году он стал лауреатом Государственной премии СССР. В 1980 году Кикабидзе было присвоено звание народного артиста Грузии. С 2020 года он был депутатом парламента Грузии. За свою карьеру он сыграл десятки ролей в советском и грузинском кино. Одна из известных - Валико Мизандари в фильме Георгия Данелии "Мимино".
В школьные годы Вахтанг Кикабидзе пел в кружке художественной самодеятельности, обучался игре на барабанах. После окончания школы поступил в Тбилисский государственный университет. На втором курсе бросил учебу и в 1959 году стал артистом Тбилисской филармонии. В 1961-1963 годах учился в Тбилисском государственном институте иностранных языков (ныне в составе Государственного университета Ильи), но также его не закончил.
В 1960-1970 годах Вахтанг Кикабидзе выступал в составе джазового вокального квартета "Диэло", затем играл на барабанах и был солистом в джазовом ансамбле "Орэра". Исполнял песни на грузинском, русском, итальянском и английском языках. С 1980-х годов выступал сольно. Был одним из самых популярных эстрадных исполнителей СССР. В числе его наиболее известных песен: "Проводы любви", "Чито-Гврито", "Бессердечная", "Обо всем не скажешь в песне", "Останься, молодость", "Вот и весь разговор", "Память", "Мои года", "Отцовская песня".
Он известен по фильмам "Не горюй!", "Мелодии Верийского квартала", "ТАСС уполномочен заявить...". Помимо карьеры киноактера Кикабидзе был также известен как эстрадный певец. С 1967 года в течение длительного времени он был солистом ансамбля "Орера". Позже Кикабидзе давал сольные концерты.