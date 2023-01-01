Участники первого протеста, объединившего владельцев автомобилей с иностранными номерами, недоумевают, зачем в Таможенный кодекс были внесены поправки. Фото: realitatea.md

В Молдове прошел протест автовладельцев, на чьих автомобилях установлены иностранные номерные знаки. Они возмущены изменениями в Таможенном законодательстве и заявляют, что кодекс изменён в чьих-то интересах, сообщает Realitatea.md С 2023 года физические лица (резиденты и нерезиденты страны), согласно изменениям в Таможенном кодексе, имеют право ввозить на территорию Молдовы задекларированные транспортные средства, которые подпадают под действие таможенной процедуры «временного ввоза» на срок до 180 дней в течение 12 месяцев подряд, без исключений.Акция протеста была организована в полдень под мостом в районе Телецентра. В нём приняли участие около 40-45 водителей.«Наше государство против нас, молодежи. Принимаются непонятные законы. Сегодня нас было немного, но мы думаем организовать ещё один протест, где соберутся больше водителей — и с севера, и с юга страны. Нас должно быть больше… Это чей-то бизнес. Кто-то произвёл какие-то расчёты с целью заработать для кого-то деньги. Когда власти завысили налог на виньетку, около €300 в год, мы согласились с этим. Нам разрешили оставаться на территории Молдовы 3 года подряд. Сейчас они накладывают на нас слишком много ограничений. Здесь у нас есть ряд расходов, таких как обслуживание и прочее», — говорит один из протестующих.«Это было неожиданностью, потому что нас даже не уведомили об этих изменениях на протяжение 2022 года. Это глупо и неоправданно», — отметил другой участник протеста.«Я работал 3 года в Италии со всей своей семьёй, там взял ипотеку. На выборах в Молдове мы голосовали за 300 км от того места, где находились, чтобы сменить правительство, потому что власти обещали выгодные условия для тех, кто возвращается из-за границы. Теперь мы узнаём, что возраст автомобиля должен быть не более 10 лет. Я заплатил за свой €4-5 тысяч, и чтобы легализовать его, мне нужно заплатить ещё €9-10 тысяч. Мы разочарованы. Я собрал всё своё имущество и вернулся на Родину. Я уже работаю здесь, как теперь мне быть? Жителям Приднестровья разрешили ездить на нейтральных номерах. Я согласен, но и нам тогда должны дать такие или подобные номера… Я могу и вовсе никогда не продавать свой автомобиль», — заявил ещё один участник акции протеста.«Мы пришли сюда, потому что хотим выяснить причину, из-за чего так произошло? Документы у нас в порядке, машины своевременно проходят технический осмотр и в Румынии. Мы хотим выяснить, почему были приняты такие поправки...», — недоумевает мужчина, приехавший протестовать.«Мы должны найти какое-то решение. Эти поправки к закону "припирают нас к стенке". Мы вынуждены будем уехать из страны или, если я хочу спокойно передвигаться, я должен буду отдать всё, что у меня есть», — говорит молодой человек, владелец автомобиля с французскими номерными знаками.Дата проведения второго протеста пока неизвестна.После вступления в силу поправок к Таможенному кодексу Республики Молдова было исключено положение, согласно которому транспортные средства, ввезённые на таможенную территорию физическими лицами, проживающими в любом иностранном государстве и имеющими водительское удостоверение, выданное в стране их проживания, могут находиться на таможенной территории Республики Молдова более 180 дней, до 3 лет.В начале 2023 года, когда вступили в силу изменения, в Таможенной службе отмечали, что поправки соответствуют международным стандартам, в частности, положениям Конвенции о временном ввозе, заключенной в Стамбуле 26 июня 1990 года. Тогда, в случае возникновения вопросов, гражданам порекомендовали обратиться в Таможенную службу по единому номеру.