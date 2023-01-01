Напомним, что в апреле и мае 2022 года в Приднестровье террористическим атакам подверглись здание МГБ, радиотелецентр у поселка Маяк Григориопольского района, а также воинская часть в селе Парканы. Кроме того, с украинской стороны в направлении приднестровского населённого пункта Колбасна были произведены выстрелы. У села Воронково Рыбницкого района в районе бывшего аэродрома произошло четыре взрыва.
Подверглось террористической атаке и здание военкомата в Тирасполе – в него бросили бутылку с зажигательной смесью. Исполнители этого преступления задержаны. По данным следствия, заказчиками теракта являются лица, связанные со спецслужбами Молдовы. 5 июня два взрывных устройства были сброшены с дрона на территорию автопарка резервного подразделения миротворческого контингента Приднестровья в районе села Владимировка.
В связи с серией терактов 26 апреля в Приднестровье был введён критический «красный» код террористической опасности. С 25 мая степень террористической угрозы понизили до высокого, «жёлтого» уровня, который также предусматривает повышенные меры безопасности при охране общественного порядка.