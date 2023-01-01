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«Жёлтый» уровень террористической опасности продлён до 20 марта

«Жёлтый» уровень террористической опасности продлён до 20 марта

Действие высокого «жёлтого» уровня террористической опасности продлено ещё на 60 суток, до 20 марта 2023 года включительно. Соответствующий указ подписал Президент ПМР.

Указ вступает в силу с 19 января, передаёт novostipmr.com

Напомним, что в апреле и мае 2022 года в Приднестровье террористическим атакам подверглись здание МГБ, радиотелецентр у поселка Маяк Григориопольского района, а также воинская часть в селе Парканы. Кроме того, с украинской стороны в направлении приднестровского населённого пункта Колбасна были произведены выстрелы. У села Воронково Рыбницкого района в районе бывшего аэродрома произошло четыре взрыва.

Подверглось террористической атаке и здание военкомата в Тирасполе – в него бросили бутылку с зажигательной смесью. Исполнители этого преступления задержаны. По данным следствия, заказчиками теракта являются лица, связанные со спецслужбами Молдовы. 5 июня два взрывных устройства были сброшены с дрона на территорию автопарка резервного подразделения миротворческого контингента Приднестровья в районе села Владимировка.

В связи с серией терактов 26 апреля в Приднестровье был введён критический «красный» код террористической опасности. С 25 мая степень террористической угрозы понизили до высокого, «жёлтого» уровня, который также предусматривает повышенные меры безопасности при охране общественного порядка.
  • Сегодня, 11:10
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