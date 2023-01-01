В ходе традиционного для начала рабочей недели совещания при Президенте обсудили вопрос использования остатков денежных средств, сформированных на государственных и муниципальных счетах по завершении 2022 финансового года.
Третий квартал был для экономики республики сложным и сопряженным с различными бюджетными рисками. Приднестровье успешно справилось с угрозами и на сегодняшний день имеет запас финансовых ресурсов – переходящие остатки в общей сумме порядка полумиллиарда рублей, сообщает пресс-служба главы государства
На минувшей неделе были проведены совещания, итогом которых стало принятие решения о направлениях использования этих средств. Экономия по линии Единого государственного фонда социального страхования будет израсходована целевым образом – на повышение размера пенсий и пособий.
На счетах ЕГФСС есть 138 миллионов, которые позволят увеличить выплаты на 5%.
Вадим Красносельский отметил, что это решение согласовано с правительством и Верховным Советом. Готовится законопроект. В случае его принятия депутатским корпусом увеличенную пенсию приднестровцы будут получать с 1 февраля. Что касается иных источников, то имеющиеся переходящие остатки будут направлены в первую очередь на активизацию программ развития.
В ФКВ-2023 включат социальные объекты, от строительства или ремонта которых в прошлый период в силу объективных причин пришлось на время отказаться. Сейчас правительство и государственные администрации работают над расширением утвержденного ранее в рамках закона о бюджете перечня. Обсуждение продолжится в течение текущей недели, после чего проект будет вынесен на рассмотрение Верховного Совета. Ожидается, что объем финансирования программы капитальных вложений на текущий год превысит в итоге 350 миллионов рублей.
На совещании также говорили о совершенствовании законодательных норм, регулирующих деятельность организаций, занятых в строительной отрасли. Правовая база обновляется.
Президент также заслушал доклады глав государственных администраций о положении дел на местах. Обстановка везде штатная.
Руководители городов и районов рассказали о текущей деятельности и ближайших планах. В Тирасполе, к примеру, вернулись к вопросу восстановления ледового катка. Сейчас специалисты диагностируют имеющееся в наличии оборудование и прорабатывают варианты закупки требующих замены комплектующих.
В Каменском районе в течение недели было зафиксировано четыре порыва тепловых сетей, все оперативно ликвидированы. Сегодня ночью произошел сбой в системе подачи электричества, в результате чего остановились некоторые локальные котельные. Система налажена, но температурный режим в школах и детских садах пока немного ниже нормы. К концу дня показатели должны быть нормализованы, отметил глава района Владимир Бычков.
Вадим Красносельский дал ряд текущих поручений и напомнил о запланированном на завтрашнее утро мероприятии – оглашении Послания Президента ПМР органам государственной власти и управления.