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Задержана группа, которая специализировалась на хищениях колёс

Задержана группа, которая специализировалась на хищениях колёс

Сотрудники уголовного розыска задержали группу, которая специализировалась на хищениях колёс.

Как сообщает пресс-центр МВД ПМР, злоумышленники выбирали автомобили, припаркованные во дворах многоквартирных домов. Марки и год выпуска машины особой роли для них не играли. Главное, что интересовало, – состояние покрышек и ценность дисков.

На то, чтобы «разуть» авто, им требовалось не больше 10-15 минут. Снятые колёса реализовывали на территории соседнего государства.

В настоящий момент уже доказана причастность подозреваемых к пяти кражам, совершённым в Тирасполе и Бендерах.

Известно, что это трое мужчин в возрасте от 20 до 30 лет, все жители Молдовы. Двое ранее были судимы.

За кражу, совершённую группой лиц, им грозит до пяти лет лишения свободы.
  • Сегодня, 18:00
  • DTV
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