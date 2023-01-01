Сотрудники уголовного розыска задержали группу, которая специализировалась на хищениях колёс.
Как сообщает пресс-центр МВД ПМР, злоумышленники выбирали автомобили, припаркованные во дворах многоквартирных домов. Марки и год выпуска машины особой роли для них не играли. Главное, что интересовало, – состояние покрышек и ценность дисков.
На то, чтобы «разуть» авто, им требовалось не больше 10-15 минут. Снятые колёса реализовывали на территории соседнего государства.
В настоящий момент уже доказана причастность подозреваемых к пяти кражам, совершённым в Тирасполе и Бендерах.
Известно, что это трое мужчин в возрасте от 20 до 30 лет, все жители Молдовы. Двое ранее были судимы.
За кражу, совершённую группой лиц, им грозит до пяти лет лишения свободы.