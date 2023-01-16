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В Приднестровье расширен перечень государственных наград

В Приднестровье расширен перечень государственных наград

В Приднестровье расширен перечень государственных наград. Учреждены: орден "Екатерины Великой", орден «За заслуги в развитии спорта» и медаль «За заслуги в культуре и искусстве имени Рубинштейна»

Соответствующий указ подписал Президент ПМР Вадим Красносельский.

Орденом Екатерины Великой будут награждаться известные своими высокими духовно-нравственными личностными качествами и милосердием граждане Приднестровской Молдавской Республики и граждане иностранных государств за выдающийся вклад в миротворческую, гуманитарную и благотворительную деятельность, сохранение культурного наследия Приднестровской Молдавской Республики.

Орден Екатерины Великой носится на левой стороне груди и при наличии ордена Почета располагается после него.

Для особых случаев и возможного повседневного ношения предусматривается ношение миниатюрной копии ордена Екатерины Великой, которая носится на правой стороне груди и при наличии Ордена Республики располагается после миниатюрной копии Ордена Республики.

Орден «За заслуги в развитии спорта» учрежден для награждения граждан Приднестровской Молдавской Республики, иностранных граждан, а также организаций Приднестровской Молдавской Республики и иностранных организаций за выдающиеся заслуги:

в пропаганде физической культуры и спорта;
в содействии населению в занятии физической культурой и спортом;
в организации и проведении учебно-тренировочной, соревновательной, физкультурной и воспитательной деятельности в области физической культуры и спорта;
в развитии детско-юношеского спорта и спорта высших достижений на базе специализированных учреждений и организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта;
в подготовке спортсменов по различным видам спорта, достигших высоких спортивных результатов на официальных республиканских спортивных соревнованиях и официальных международных спортивных соревнованиях и занявших призовые места.
Также указом Президента отдельно вводится и медаль ордена «За заслуги в развитии спорта» двух степеней.

Орден «За заслуги в развитии спорта» носится на левой стороне груди и при наличии ордена «Трудовая Слава» располагается после него.

Медалью «За заслуги в культуре и искусстве имени Рубинштейна» будут награждаться граждане Приднестровской Молдавской Республики за заслуги в области культуры, искусства и просвещения, за большой вклад в изучение и сохранение культурного и исторического наследия, в сближение и взаимообогащение культур наций и народностей, за создание высокохудожественных образов и произведений, а также за активную деятельность по популяризации отечественной литературы и искусства за рубежом.

Также данной медалью могут быть награждены иностранные граждане, которые внесли значительный вклад в продвижение международного имиджа ПМР и развитие международного сотрудничества в области культуры и искусства.

Медаль имеет две степени. Носить её необходимо на левой стороне груди, и при наличии других государственных наград ПМР она располагается после медали «За отличие в охране государственной границы».

фото: Новости Приднестровья

В Приднестровье расширен перечень государственных наград

В Приднестровье расширен перечень государственных наград

В Приднестровье расширен перечень государственных наград

В Приднестровье расширен перечень государственных наград

  • Сегодня, 18:12
  • DTV
  • Просмотров: 9
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