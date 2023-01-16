В Приднестровье расширен перечень государственных наград. Учреждены: орден "Екатерины Великой", орден «За заслуги в развитии спорта» и медаль «За заслуги в культуре и искусстве имени Рубинштейна»
Соответствующий указ подписал Президент ПМР Вадим Красносельский.
Орденом Екатерины Великой будут награждаться известные своими высокими духовно-нравственными личностными качествами и милосердием граждане Приднестровской Молдавской Республики и граждане иностранных государств за выдающийся вклад в миротворческую, гуманитарную и благотворительную деятельность, сохранение культурного наследия Приднестровской Молдавской Республики.
Орден Екатерины Великой носится на левой стороне груди и при наличии ордена Почета располагается после него.
Для особых случаев и возможного повседневного ношения предусматривается ношение миниатюрной копии ордена Екатерины Великой, которая носится на правой стороне груди и при наличии Ордена Республики располагается после миниатюрной копии Ордена Республики.
Орден «За заслуги в развитии спорта» учрежден для награждения граждан Приднестровской Молдавской Республики, иностранных граждан, а также организаций Приднестровской Молдавской Республики и иностранных организаций за выдающиеся заслуги:
в пропаганде физической культуры и спорта; в содействии населению в занятии физической культурой и спортом; в организации и проведении учебно-тренировочной, соревновательной, физкультурной и воспитательной деятельности в области физической культуры и спорта; в развитии детско-юношеского спорта и спорта высших достижений на базе специализированных учреждений и организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта; в подготовке спортсменов по различным видам спорта, достигших высоких спортивных результатов на официальных республиканских спортивных соревнованиях и официальных международных спортивных соревнованиях и занявших призовые места. Также указом Президента отдельно вводится и медаль ордена «За заслуги в развитии спорта» двух степеней.
Орден «За заслуги в развитии спорта» носится на левой стороне груди и при наличии ордена «Трудовая Слава» располагается после него.
Медалью «За заслуги в культуре и искусстве имени Рубинштейна» будут награждаться граждане Приднестровской Молдавской Республики за заслуги в области культуры, искусства и просвещения, за большой вклад в изучение и сохранение культурного и исторического наследия, в сближение и взаимообогащение культур наций и народностей, за создание высокохудожественных образов и произведений, а также за активную деятельность по популяризации отечественной литературы и искусства за рубежом.
Также данной медалью могут быть награждены иностранные граждане, которые внесли значительный вклад в продвижение международного имиджа ПМР и развитие международного сотрудничества в области культуры и искусства.
Медаль имеет две степени. Носить её необходимо на левой стороне груди, и при наличии других государственных наград ПМР она располагается после медали «За отличие в охране государственной границы».