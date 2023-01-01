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Умерла легенда итальянского кинематографа Джина Лоллобриджида

Умерла легенда итальянского кинематографа Джина Лоллобриджида

Актриса Джина Лоллобриджида умерла на 96-м году жизни, передает La Repubblica.По данным Ansa, в сентябре актрису выписали из клиники после падения в доме, в результате чего у нее был диагностирован перелом бедренной кости. Ее прооперировали, сообщает РБК

Среди ее наиболее известных работ в кино — роли Аделины Ла Франшиз в фильме «Фанфан-Тюльпан», Эсмеральды в фильме «Собор Парижской Богоматери», Оттавии в «Невесте на одну ночь», Хелены Риччи в «Большой игре» и Лины Кавальери в «Самой красивой женщине в мире (Красивая, но опасная)».

Международный успех пришел к актрисе после фильма «Фанфан-Тюльпан», получившего призы Берлинского и Каннского кинофестивалей. Исполнители главных ролей Джина Лоллобриджида и Жерар Филип обрели армию поклонников по всему миру. После триумфальной роли актрису пригласили работать в Голливуд. Первая ее американская картина «Посрами дьявола» вышла в 1953 году.

Она снималась с такими актерами, как Хамфри Богарт, Фрэнк Синатра, Юл Бриннер, Тони Кертис, Марчелло Мастроянни, Жан-Поль Бельмондо.

Актриса увлекалась фотографией: ее альбом «Моя Италия» был много раз переиздан и в Италии, и в России. В 2003 году выставка скульптурных работ Лоллобриджиды прошла в Музее изобразительных искусств имени Пушкина в Москве.

В 1961 году итальянская актриса приехала на Московский международный фестиваль. Когда организаторы спросили у Лоллобриджиды, с кем бы она хотела встретиться в СССР, та назвала имя космонавта Юрия Гагарина.

«Они явно ожидали, что я назову фамилию Хрущева, но мне до его персоны не было никакого дела. Я попросила Екатерину Фурцеву познакомить меня с Гагариным. Она это устроила. В его улыбку и озорной взгляд хоть немножко, но были влюблены тогда все женщины планеты. И я не стала исключением», — вспоминала актриса.

Космонавт в качестве почетного гостя фестиваля приветствовал приглашенных знаменитостей, и у Лоллобриджиды была возможность пообщаться с ним. Во время встречи актриса также поцеловала Гагарина в щеку.

Умерла легенда итальянского кинематографа Джина Лоллобриджида

В 1975 году она выпустила документальный фильм о Кубе, для которого взяла интервью у Фиделя Кастро.

Умерла легенда итальянского кинематографа Джина Лоллобриджида

Умерла легенда итальянского кинематографа Джина Лоллобриджида

Умерла легенда итальянского кинематографа Джина Лоллобриджида

С 1970-х она лишь изредка появлялась на экране. Всего на ее счету около 60 ролей и множество наград.

Лоллобриджида — великий офицер ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой», кавалер ордена Почетного легиона, офицер ордена Искусств и литературы.

Актриса получила именную звезду на Аллее славы Голливуда в Лос-Анджелесе в 2018 году.

Похороны итальянской актрисы Джины Лоллобриджиды состоятся в четверг, 19 января. Об этом сообщило 16 января агентство Ansa.
Прощание будет проходить в среду и в четверг в зале Протомотека в мэрии Рима. Отпевание состоится в церкви Санта-Мария-ин-Монтесанто.
  • Сегодня, 19:07
  • DTV
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