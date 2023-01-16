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Билл Гейтс рассказал, что заставит людей перейти на искусственное мясо

Билл Гейтс рассказал, что заставит людей перейти на искусственное мясо

Соучредитель Microsoft и американский миллиардер Билл Гейтс рассказал, что в будущем переход человечества на искусственное мясо будет зависеть от цен на такие альтернативы по сравнению со стоимостью обычных мясных продуктов. Об этом сообщает Газета.ru ссылаясь на Business Insider.

67-летний бизнесмен заметил, что испытывает оптимизм по поводу развития индустрии растительного мяса. «Есть компании, производящие говядину по-новому, и люди, работающие над тем, чтобы по-прежнему использовать коров, но сократить выбросы метана», — отметил он.

По мнению миллиардера, в конечном итоге продукты из искусственного мяса будут качественными и более востребованными, чем в настоящее время.

Однако он уверен, что вероятность перехода большей части человечества к веганству ради спасения климата крайне мала. «Для людей, которые хотят стать веганами, это здорово, но я не думаю, что большинство людей пойдут на это», — пояснил Гейтс.

Бизнесмен уверен, что все упирается в стоимость товаров из искусственного мяса. «Нужно сделать подобные экологичные продукты такими же дешевыми, как и «грязные». Это касается и мяса. Это единственный способ, которым мы можем убедить все страны мира измениться. Если это будет стоить слишком много, мы не добьемся успеха», — заключил он.
  • Сегодня, 20:01
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