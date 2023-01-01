Dnestr.TV

 
0

В Молдове выявили первые случаи заражения новым видом коронавируса «кракен»

В Молдове выявили первые случаи заражения новым видом коронавируса «кракен»

В Молдове подтвердили первые случаи заражения новым видом коронавируса «кракен» (XBB.1.5). Об этом 16 января сообщило Национальное агентство общественного здоровье.

Как рассказали в агентстве, новый вид коронавируса выявили у двух мужчин из Кишинева и у женщины из Дубоссар, сообщает newsmaker.md

Представители агентства рекомендовали гражданам при первых симптомах болезни немедленно обратиться к врачу, чаще мыть руки, избегать мест большого скопления людей, носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах и делать прививки от коронавируса.

«Кракен» впервые выявили 22 октября 2022 года в США. По оценке Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), он стал «наиболее трансмиссивным подвариантом» и распространяется очень агрессивно — поскольку число случаев заражения «удваивается каждые девять дней».

ECDC предупреждает, что повышенные темпы распространения нового подтипа коронавируса, вероятно, обусловлены способностью «кракена» уклоняться от защиты иммунной системы, и на него могут не реагировать антитела большинства созданных вакцин.

До сих пор доминирующим в мире был штамм коронавируса «омикрон», который впервые обнаружили в начале ноября 2021 года.
  • Сегодня, 20:12
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Молдове готовятся поправки к Уголовному кодексу, пред ...
  • Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые ...
  • Беляков: Российских миротворцев в Приднестровье пытаютс ...
  • Почему сняли с должности спецпредставителя Украины по П ...
  • Традиции и обычаи ночи перед Рождеством: Что нужно дела ...
  • В Литве тысячи грузовых автомобилей перекрыли подъезды ...
  • Как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ...
  • В Бендерах будет работать планетарий
  • Кишинев ответил Тирасполю на запрет ввоза в Молдову про ...
  • Семья из Приднестровья вырастила полтонны гранатов на с ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Молдове готовятся поправки к Уголовному кодексу, пред ...
  • Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые ...
  • Беляков: Российских миротворцев в Приднестровье пытаютс ...
  • Почему сняли с должности спецпредставителя Украины по П ...
  • Традиции и обычаи ночи перед Рождеством: Что нужно дела ...
  • В Литве тысячи грузовых автомобилей перекрыли подъезды ...
  • Как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ...
  • В Бендерах будет работать планетарий
  • Кишинев ответил Тирасполю на запрет ввоза в Молдову про ...
  • Семья из Приднестровья вырастила полтонны гранатов на с ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна