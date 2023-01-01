В Молдове подтвердили первые случаи заражения новым видом коронавируса «кракен» (XBB.1.5). Об этом 16 января сообщило Национальное агентство общественного здоровье.
Как рассказали в агентстве, новый вид коронавируса выявили у двух мужчин из Кишинева и у женщины из Дубоссар, сообщает newsmaker.md
Представители агентства рекомендовали гражданам при первых симптомах болезни немедленно обратиться к врачу, чаще мыть руки, избегать мест большого скопления людей, носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах и делать прививки от коронавируса.
«Кракен» впервые выявили 22 октября 2022 года в США. По оценке Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), он стал «наиболее трансмиссивным подвариантом» и распространяется очень агрессивно — поскольку число случаев заражения «удваивается каждые девять дней».
ECDC предупреждает, что повышенные темпы распространения нового подтипа коронавируса, вероятно, обусловлены способностью «кракена» уклоняться от защиты иммунной системы, и на него могут не реагировать антитела большинства созданных вакцин.
До сих пор доминирующим в мире был штамм коронавируса «омикрон», который впервые обнаружили в начале ноября 2021 года.