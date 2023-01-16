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В Рыбнице и Тирасполе водители сбили пешеходов и скрылись с места ДТП

В Рыбнице и Тирасполе водители сбили пешеходов и скрылись с места ДТП

16 января и накануне в Рыбнице и Тирасполе произошли ДТП, в которых водители сбили пешеходов и скрылись с места происшествия.

Как сообщает пресс-центр МВД ПМР, сегодня утром на улице Гвардейской в Рыбнице автомобиль сбил 57-летнего мужчину. Водитель и очевидец ДТП помогли подняться пострадавшему, посадили его в машину и вызвали скорую. Неотложка увезла мужчину в больницу.

Виновник аварии не дожидался сотрудников ГАИ. Врачам и очевидцам сказал, что торопится отвезти родственницу в больницу.

Пострадавшего пешехода госпитализировали в травматологическое отделение Рыбницкой ЦРБ. У него сотрясение головного мозга, закрытый перелом ноги, ушибленные раны головы.

Похожее ДТП произошло накануне в Тирасполе на улице Кутузова. Женщина стояла у края проезжей части. Водитель сдавал задним ходом, не обратил внимания на пешехода и сбил 61-летнюю пенсионерку.

Со слов очевидцев аварии, водитель вышел, чтобы оказать пострадавшей помощь, однако та ответила грубостью. Тогда мужчина сел в машину и уехал, говорится в сообщении МВД ПМР.

Пострадавшую доставили в РКБ. У неё закрытый перелом руки. Врачи оказали ей медицинскую помощь и отпустили домой.

Сотрудники ГАИ продолжают разбирательство и обращаются ко всем, кому известны обстоятельства произошедших ДТП, обращаться на линию «102» либо по следующим номерам:

г. Тирасполь: 0 (533) 7-04-09, 7-14-19,
г. Рыбница: 0 (555) 4-35-20, 0 (779) 88-489.

Милиционеры напоминают: водителям, которые покинули место ДТП, грозит админответственность по п. 2 ст. 12.28 КоАП ПМР: штраф до 920 рублей, лишение водительских прав до 1,5 лет либо админарест до 15 суток.

УГАИ МВД ПМР представило дорожные сводки за период с 9 по 15 января.

Так, за минувшую неделю в республике произошло 43 механических ДТП.

Основные причины:

не учли метеорологические условия – 10;
не выдержали безопасный боковой интервал – 6;
не выдержали безопасную дистанцию – 3;
не убедились в безопасности манёвра при движении задним ходом – 5;
ДТП в состоянии алкогольного опьянения – 4;
не выполнили требование дорожного знака 2.4 «Уступите дорогу» – 3;
наезд на велосипедиста – 1.

Оставили место ДТП 6 водителей, из них 4 не установлено, сообщает пресс-служба МВД ПМР.

  • Сегодня, 20:26
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