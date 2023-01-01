Аудиторами международной сертификационной компании проведён внешний ресертификационный аудит по всем подразделениям текстильного предприятия. Его результаты оглашены в заключении, переданном руководству «Тиротекса». Международный эксперт отметил положительные изменения внедренных новых элементов системы во всех процессах работы предприятия.
Генеральный директор Андрей Межинский уделяет пристальное внимание значению и положительной оценке внешнего ресертификационного аудита, поскольку она стимулирует многосторонние экономические отношения, передает novostipmr.com.
«Сейчас происходят стремительные изменения во внешнеторговой деятельности, ужесточаются требования к производственным предприятиям, возникают новые риски, в том числе и у нас. Конечно, такой эффективный контроль со стороны международных экспертов стимулирует нашу деятельность в рамках действующей на «Тиротексе» системы качества, необходимой для ведения эффективной финансово-хозяйственной деятельности», - пояснил руководитель.
Напомним, более пяти лет назад руководители и внутренние аудиторы «Тиротекса» первыми в Приднестровье прошли обучение по программе ISO 9001 последней версии, а затем успешно прошли инспекционный аудит международным органом TUV CERT на соответствие международному стандарту системы менеджмента качества. Таким образом, на сегодняшний день текстильное предприятие уже более 25 лет работает по сертификату ISO.