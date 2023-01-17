В самой густонаселëнной стране мира — Китае — на конец 2022 года проживало 1,411 миллиарда человек, что на 850 000 меньше, чем годом ранее. Об этом сегодня, 17 января, сообщило Государственное статистическое управление КНР, передаёт eadaily.com
Таким образом, население Поднебесной в 2022 году сократилось впервые за шесть десятилетий, отмечает немецкое информагентство DPA.
Уровень рождаемости составил всего 6,77 новорожденных на 1000 человек, это самый низкий показатель за последние несколько десятилетий. Число родившихся в 2022 году (9,56 млн) оказалось ниже количества умерших (10,41 млн).
До этого убыль фиксировалась в 1960-м и 1961-м годах на фоне сильного голода после катастрофических последствий индустриализации.
По оценкам экспертов, Китай давно страдает от резкого снижения рождаемости и старения населения. Отмена спорной демографической политики в 2015 году («Одна семья — один ребëнок») привела к росту показателей — но лишь незначительному и в течение короткого периода времени. Специалисты считают, что причины заключаются в высокой стоимости жилья, образования и здравоохранения в Китае, а также в снижении стремления населения вступать в брак.
Пандемия коронавирусной инфекции Covid-19, по всей видимости, усугубила эту негативную тенденцию. Китайские больницы и крематории последние месяцы переполнены.
В 2021 году состоящим в браке китайским парам разрешили иметь до трëх детей. Расходы на обучение были несколько снижены. Предоставление отпусков по беременности и по уходу за ребëнком облегчили. В то же время каждый пятый гражданин Китая — старше 60. Прослойка трудоспособного населения в возрасте от 15 до 59 лет продолжает сокращаться.