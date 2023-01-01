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В Приднестровье инфляция по итогам прошлого года превысила 13%

В Приднестровье инфляция по итогам прошлого года превысила 13%

Инфляция по итогам прошлого года в Приднестровье превысила тринадцать процентов (за 2021 год – 7%). За январь-декабрь 2022-го наиболее подорожали продукты питания – более двадцати одного процента (11%). Непродовольственные товары за обозначенный период прошлого года стали дороже на десять процентов (6%). Тарифы на услуги повысились почти на четыре с половиной процента (менее 2%), пишет newspmr.com.

Индексы потребительских цен за январь-декабрь 2022 года:
- на продовольственные товары – 121,13%;
- на непродовольственные товары – 110,18%;
- тарифы на услуги – 104,48%;
- сводный индекс потребительских цен (инфляция) – 113,19%.

Декабрьская инфляция

По итогам последнего месяца 2022 года в Приднестровье зафиксирована минимальная инфляция. Повышение общего уровня цен на товары и услуги в декабре составило одну десятую процента.

В отчетный период незначительно подорожало продовольствие, непродовольственные товары – немного подешевели, а тарифы на услуги – слегка скорректировали ценники.

Продовольствие за отчетный месяц стало дороже почти на треть процента. Больше всего подорожали: рыбные продукты; сыр; овощи; молочная продукция; масло животное; консервы фруктово-ягодные. Подешевели: фрукты и цитрусовые; мед; майонезная продукция; яйца; макаронные и крупяные изделия.

Непродовольственные товары за отчетный месяц в среднем подешевели, в основном из-за снижения цен на топливо. Стоимость бензина снизилась более чем на пять процентов. Также немного снизились ценники на вычислительную технику и телерадиотовары. Наиболее подорожали: моющие средства; парфюмерно-косметические товары; электротовары; печатные издания; медикаменты.

В среднем тарифы на услуги в декабре слегка выросли. Подорожали: бытовые услуги по ремонту обуви и техобслуживанию транспортных средств, услуги бань и душевых, а также ритуальные услуги. Подешевели: услуги банков и сферы образования.

Индексы потребительских цен за декабрь 2022 года:
- на продовольственные товары – 100,29%;
- на непродовольственные товары – 99,89%;
- тарифы на услуги – 100,06%;
- сводный индекс потребительских цен (инфляция) – 100,10%.

Уровень инфляции в соседней Молдове по итогам 2022 года составил 30,24% (за 2021 год – 13,94%. Больше всего подорожали услуги населению – в среднем на 43,97% (11,59%). Далее следуют продукты, цены на которые выросли на 31,8% (17,46%) и непродовольственные товары – 19,94% (12,06%).

Иван Тыняев, newspmr.com
  • Сегодня, 09:42
  • DTV
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