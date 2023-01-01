Dnestr.TV

 
0

Государственная поддержка семей с детьми в 2023 году

Государственная поддержка семей с детьми в 2023 году

В Приднестровье предлагают увеличить на 10% пособия при рождении и по уходу за детьми. Для этого был разработан проект изменений в Закон ПМР «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», сообщается на сайте Минсоцзащиты ПМР.

Инициатива предполагает с 1 февраля 2023 года увеличить единовременные пособия при рождении (усыновлении) первого ребенка более чем на 500 рублей, с 5176 руб. до 5693 рублей 60 копеек.

Единовременные пособия при рождении (усыновлении) второго и последующих детей должны будут вырасти 5776 до 6353,6 руб.

Пособия по уходу за ребенком до достижения им двухлетнего возраста предполагается увеличить: для работающих граждан: с 1067 рублей до 1173,7 руб; для неработающих: с 776 до 853,6 руб.

Ежемесячные пособия малообеспеченным семьям увеличатся с 300 рублей 70 копеек до 330 рублей 77 копеек.

Разработанный законопроект предстоит рассмотреть Верховному Совету.
  • Сегодня, 09:49
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Молдове готовятся поправки к Уголовному кодексу, пред ...
  • Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые ...
  • Беляков: Российских миротворцев в Приднестровье пытаютс ...
  • Почему сняли с должности спецпредставителя Украины по П ...
  • Традиции и обычаи ночи перед Рождеством: Что нужно дела ...
  • В Литве тысячи грузовых автомобилей перекрыли подъезды ...
  • Как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ...
  • В Бендерах будет работать планетарий
  • Кишинев ответил Тирасполю на запрет ввоза в Молдову про ...
  • Семья из Приднестровья вырастила полтонны гранатов на с ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Молдове готовятся поправки к Уголовному кодексу, пред ...
  • Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые ...
  • Беляков: Российских миротворцев в Приднестровье пытаютс ...
  • Почему сняли с должности спецпредставителя Украины по П ...
  • Традиции и обычаи ночи перед Рождеством: Что нужно дела ...
  • В Литве тысячи грузовых автомобилей перекрыли подъезды ...
  • Как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ...
  • В Бендерах будет работать планетарий
  • Кишинев ответил Тирасполю на запрет ввоза в Молдову про ...
  • Семья из Приднестровья вырастила полтонны гранатов на с ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна