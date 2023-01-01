В Приднестровье предлагают увеличить на 10% пособия при рождении и по уходу за детьми. Для этого был разработан проект изменений в Закон ПМР «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», сообщается на сайте Минсоцзащиты ПМР.
Инициатива предполагает с 1 февраля 2023 года увеличить единовременные пособия при рождении (усыновлении) первого ребенка более чем на 500 рублей, с 5176 руб. до 5693 рублей 60 копеек.
Единовременные пособия при рождении (усыновлении) второго и последующих детей должны будут вырасти 5776 до 6353,6 руб.
Пособия по уходу за ребенком до достижения им двухлетнего возраста предполагается увеличить: для работающих граждан: с 1067 рублей до 1173,7 руб; для неработающих: с 776 до 853,6 руб.
Ежемесячные пособия малообеспеченным семьям увеличатся с 300 рублей 70 копеек до 330 рублей 77 копеек.