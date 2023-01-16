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Рада Украины собирает подписи за отставку Арестовича

Рада Украины собирает подписи за отставку Арестовича

Верховная рада собирает подписи за отставку советника главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексея Арестовича после его слов о причинах обрушения подъезда жилого дома в Днепропетровске, сообщил в Telegram-канале депутат Алексей Гончаренко, передаёт РИА Новости

"Арестовичу пора в отставку! Мы с другими народными депутатами собираем подписи с требованием уволить скандального советника ОП. Потому что выдумки Арестовича о разрушении дома в Днепре из-за нашей ПВО - то, что соответствует критериям государственной измены", — написал парламентарий.

14 января ракета попала в многоэтажку в Днепре, где проживало более 1,1 тыс. человек. Взрывом была полностью уничтожена одна из секций дома.

В тот же день советник ОП Алексей Арестович заявил, что ракета, которая попала в дом, якобы была сбита противовоздушной обороной Украины. Впоследствии в воздушных силах опровергли это заявление, отметив, что Украина не может сбивать ракеты такого типа.

В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя попытки Киева переложить ответственность за разрушение дома в Днепропетровске на Россию, подчеркнул, что вооруженные силы не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре на Украине.




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