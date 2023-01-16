Верховная рада собирает подписи за отставку советника главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексея Арестовича после его слов о причинах обрушения подъезда жилого дома в Днепропетровске, сообщил в Telegram-канале депутат Алексей Гончаренко, передаёт РИА Новости
"Арестовичу пора в отставку! Мы с другими народными депутатами собираем подписи с требованием уволить скандального советника ОП. Потому что выдумки Арестовича о разрушении дома в Днепре из-за нашей ПВО - то, что соответствует критериям государственной измены", — написал парламентарий.
14 января ракета попала в многоэтажку в Днепре, где проживало более 1,1 тыс. человек. Взрывом была полностью уничтожена одна из секций дома.
В тот же день советник ОП Алексей Арестович заявил, что ракета, которая попала в дом, якобы была сбита противовоздушной обороной Украины. Впоследствии в воздушных силах опровергли это заявление, отметив, что Украина не может сбивать ракеты такого типа.
В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя попытки Киева переложить ответственность за разрушение дома в Днепропетровске на Россию, подчеркнул, что вооруженные силы не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре на Украине.