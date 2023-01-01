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В Молдове заявили, что аудит долга Газпрому может не дать результата

В Молдове заявили, что аудит долга Газпрому может не дать результата

Международный аудит, долга Молдавии перед "Газпромом", который заказало правительство республики, может не дать результата. Об этом заявила премьер Наталья Гаврилица в эфире телеканала TV-8, сообщает ТАСС

"Идет аудит, который должен быть не только описанием долга, он должен объяснить, как создавался этот долг. К примеру, долг, который был до 1998 года - с тех пор не очень остались документы. Может быть такая ситуация, что аудит не сможет прийти к определенным выводам", - сказала премьер.

Одними из главных условий, на которых руководство "Газпрома" согласилось в октябре прошлого года продлить контракт на поставку газа в Молдавию на следующие пять лет, было погашение долга за топливо и своевременные платежи.

Со своей стороны, правительство Молдавии настояло на привлечении зарубежного аудитора и обязалось сделать это до 1 мая прошлого года, однако этого не произошло. Несмотря на то, что молдавская сторона не выполнила взятых на себя в прошлом году обязательств, российский концерн продолжил поставки газа в республику. В августе правительство Молдавии заключило договор на проведение аудита с норвежской компанией Wikborg Rein Advokatfirma и британской Forensic Risk Alliance&Co и вице-премьер Андрей Спыну пообещал "Газпрому", что первые результаты аудита будут к концу января нынешнего года.

Со своей стороны "Газпром" сообщил, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз".

Ранее официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил, что в настоящее время долг "Молдовагаза" составляет $433 млн, а с учетом просрочки платежей общая сумма задолженности достигает $709 млн. Счетная палата Молдавии по итогам проведенного в ноябре прошлого года аудита, заявила, что долг перед "Газпромом" составляет $590,8 млн.
  • Сегодня, 10:11
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